حيل غير متوقعة تساعدك فى التخلص من بقع الملابس الصوفية

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التخلص من بقع الملابس الصوفية


تعد الملابس الصوفية من أهم أنواع الملابس التى نرتديها كثيرًا فى فصل الشتاء، ولذلك يجب الحفاظ عليها وتنظيفها بشكل خاص حتى لا تتلف .

ووفقًا لموقع "wikihow" إليكم أهم النصائح التى يجب أتباعها للحفاظ على الملابس الصوفية.

- يفضل في كل الأحوال عدم غسل الملابس الصوفية بكثرة إلا إذا سقط عليها شيء تسبب في بقعة عليها ،لأن الإفراط في غسل الأصواف يعمل على ظهور الوبر.

- يجب إستخدام الماء الفاتر عند غسل الملابس الصوفية، مع مراعاة عدم حكها كثيرًا، كما يفضل عدم عصرها حتى لا تتبلد وتتشابك خيوطها.

- إذا كانت الملابس الصوفية بيضاء .. احذري استخدام مسحوق غسيل له تأثير قلوي مثل الكلور وما شابه.

- للحفاظ على نعومة الملابس الصوفية ضعي قليل من الجلسرين في ماء الغسل.

- يجب أن تكون ماء الغسل والشطف على نفس درجة الحرارة، لأن تغير درجة الحرارة يتسبب في انكماش الصوف وتمدده مما يؤثر عليها.
- يفضل وضع قليل من الخل في ماء الشطف للحفاظ على الألوان زاهية.

- تجنبي عصر الملابس الصوفية، وأحذرى نقعها فى الماء

- يفضل نشر القطع الصوفية في مكان بارد وجاف، ولا تتعرض للشمس.

المصدر: موقع "wikihow"

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