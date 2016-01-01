حيل غير متوقعة تساعدك فى التخلص من بقع الملابس الصوفية



التخلص من بقع الملابس الصوفية التخلص من بقع الملابس الصوفية



تعد الملابس الصوفية من أهم أنواع الملابس التى نرتديها كثيرًا فى فصل الشتاء، ولذلك يجب الحفاظ عليها وتنظيفها بشكل خاص حتى لا تتلف .



ووفقًا لموقع "wikihow" إليكم أهم النصائح التى يجب أتباعها للحفاظ على الملابس الصوفية.



- يفضل في كل الأحوال عدم غسل الملابس الصوفية بكثرة إلا إذا سقط عليها شيء تسبب في بقعة عليها ،لأن الإفراط في غسل الأصواف يعمل على ظهور الوبر.

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- يجب إستخدام الماء الفاتر عند غسل الملابس الصوفية، مع مراعاة عدم حكها كثيرًا، كما يفضل عدم عصرها حتى لا تتبلد وتتشابك خيوطها.- إذا كانت الملابس الصوفية بيضاء .. احذري استخدام مسحوق غسيل له تأثير قلوي مثل الكلور وما شابه.- للحفاظ على نعومة الملابس الصوفية ضعي قليل من الجلسرين في ماء الغسل.- يجب أن تكون ماء الغسل والشطف على نفس درجة الحرارة، لأن تغير درجة الحرارة يتسبب في انكماش الصوف وتمدده مما يؤثر عليها.- يفضل وضع قليل من الخل في ماء الشطف للحفاظ على الألوان زاهية.- تجنبي عصر الملابس الصوفية، وأحذرى نقعها فى الماء- يفضل نشر القطع الصوفية في مكان بارد وجاف، ولا تتعرض للشمس.