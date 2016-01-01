يعد الشعر الدهنى من أكثر المشكلات التى تواجه العديد من الفتيات، ويحتاجون لغسله بالماء كل فترة قصيرة للحفاظ علىة بشكل صحى ولامع.
ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أبرز الطرق التى تساعد على التخلص من الشعر الدهنى:-
- من أبسط الحلول للشعر الجاف استخدام الشامبو الجاف، فهو مفيد جدًا للشعر الدهنى ويجعلة بشكل صحى، كل ما عليكم فعله هو رش الشامبو الجاف على جذور الشعر الدهني ثم الانتظار لمدة دقيقة وبعدها نفرك الشعر.
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التعليقات على بـ 2 جنيه.. 3 طرق للتخلص من الشعر الدهني بدون غسله
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