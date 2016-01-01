بـ 2 جنيه.. 3 طرق للتخلص من الشعر الدهني بدون غسله

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الشعر الدهني


يعد الشعر الدهنى من أكثر المشكلات التى تواجه العديد من الفتيات، ويحتاجون لغسله بالماء كل فترة قصيرة للحفاظ علىة بشكل صحى ولامع.

ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أبرز الطرق التى تساعد على التخلص من الشعر الدهنى:-

- من أبسط الحلول للشعر الجاف استخدام الشامبو الجاف، فهو مفيد جدًا للشعر الدهنى ويجعلة بشكل صحى، كل ما عليكم فعله هو رش الشامبو الجاف على جذور الشعر الدهني ثم الانتظار لمدة دقيقة وبعدها نفرك الشعر.

- يمكنكم استخدام بودرة الأطفال بديلًا للشامبو الجاف، بودرة الأطفال من أفضل المنتجات التي تستخدم في التجميل وخاصة للتخلص من مشاكل الشعر الدهني، ويمكن ذلك برش بودرة الأطفال على طول خطوط الشعر ثم فركه.

- كما يستخدم ورق التنشيف في التخلص من لمعان الشعر، يمكن استخدامه على فروة الرأس، كل ما عليكم فعله هو تقسيم الشعر في أماكن مختلفة ثم فرد ورق التنشيف عليه.

المصدر: موقع "boldsky"

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