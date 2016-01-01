ماذا يحدث في الجسم عند تناول ملعقة من الردة قبل الإفطار؟



الردة الردة



ردة القمح واحدة من المكملات الغذائية الطبيعية، التي تحافظ على صحة الجسم، وتحمي من أمراض عديدة، ولذلك ينصح الأطباء بتناول ملعقة منها في الصباح قبل الافطار بنصف ساعة، لمرضى القولون، والوزن الزائد والسكر.



قدم موقع "stylesatlife" الفوائد الصحية لتناول الردة، تعرف عليها خلال السطور التالية.



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