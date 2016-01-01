طبق من هذا الخليط ينقص وزنك كيلو يوميا ويسد الشهية



التخلص من الوزن الزائد التخلص من الوزن الزائد

مع بداية فصل الشتاء يشتكى الكثيرون من الرغبة الزائدة فى تناول المزيد من الطعام،مما يجعلهم يتخوفون من اكتساب وزن زائد ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التخلص من الوزن الزائد ونسف كيلو يوميا ،ب عن طريق اتباع نظام رجيم سريع .



كشف موقع هيلثي عن وصفة فعالة لحرق الدهون ونسف الكرش كيلو يوميا وقمع الشهية وهى عبارة عن شوربة كرنب .



حرق الدهون فى الجسم بسرعة كيلو يوميا بشوربة الكرنب :

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شوربة الكرنب رائعة لفقد الوزن فهى منخفضة السعرات الحرارية وتحتوي على نسبة عالية من الألياف. تعمل الألياف على امتصاص الماء وتوسيعه مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول ويبطئ عملية الهضم.طريقة عمل شوربة الكرنب "تقطع الكرنب ويوضع على النار ويسلق ويصفى ويتم تناولها كما يمكن إضافة الكرفس ورشة كمون عليها .