انتبه.. عدم شرب الماء يسبب جلطات الدم.. الأسباب وطرق الوقاية



انتبه.. عدم شرب الماء يسبب جلطات الدم انتبه.. عدم شرب الماء يسبب جلطات الدم



يصيب الكثير من الأشخاص بـ جلطات الدم، ولاسيما في فصل الشتاء، وذلك يرجع لعدم عوامل يجب توخي الحذر منها، فتعرف على أسباب الإصابة بـ جلطات الدم وكيفية الوقاية منها، وفقًا لموقع "boldsky".



عوامل تسبب تجلط الدم في فصل الشتاء :



- عدم شرب الماء بكميات كافية فى الشتاء.

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- فقدان الإحساس بالعطش، فقد وجد أن كبار السن يفقدون الإحساس بالعطش نظرا لتآكل الأعصاب الطرفية.- قلة الحركة، فقد وجد أن حدوث الجلطات أكثر فى السيدات عن الرجال بنسبة 35 %، نظرا لأنهم قليلى الحركة، ويعانون من زيادة الوزن.- التدخين.اقرأ ايضًا:ماذا يحدث في الجسم عند تناول ملعقة من الردة قبل الإفطار؟نصائح لعدم الإصابة بجلطات الدم في الشتاء:- شرب المياه على الأقل 2 لتر يوميا.- تجنب المشروبات الغازية والعصائر المعلبة حيث تحتوى على كمية كبيرة من الأملاح، والمواد الحافظة التى تؤدى إلى زيادة لزوجة الدم.- الحركة الدائمة مثل المشى أو صعود السلالم يوميًا.- عدم تناول الوجبات السريعة نظرًا لاحتوائها على الأملاح بكميات كبيرة.