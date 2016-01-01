شاهد.. طريقة عمل بروكلي بالجبنة للشيف شربيني

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صورة الخبر: بروكلي بالجبنة
بروكلي بالجبنة


نقدم لكم طريقة عمل بروكلي بالجبنة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة .
مقادير بروكلي بالجبنة
جبنة بارميزان
بروكلي
عصير ليمون
خل بلسمي
كريمة لباني
لبن زبدة
ملح فلفل أسود
دقيق
طريقة عمل بروكلي بالجبنة
* ضعي زبدة في حلة على النار مع قليل من الدقيق وقلبيهم جيدا
* ضيفي اليهم اللبن واتركيه ليغلي مع التقليب المستمر
* ارفعيها عن النار وضيفي اليها الجبنة والكريمة اللباني
* اسلقي البروكلي في ماء وملح وفلفل وقليل من الخل البلسمي
* صبي الخليط على البروكلي وقدميه

المصدر: قناة سي بي سي سفرة

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