شاهد.. طريقة عمل بروكلي بالجبنة للشيف شربيني



بروكلي بالجبنة بروكلي بالجبنة



نقدم لكم طريقة عمل بروكلي بالجبنة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة .

مقادير بروكلي بالجبنة

جبنة بارميزان

بروكلي

عصير ليمون

خل بلسمي

كريمة لباني

لبن زبدة

ملح فلفل أسود

دقيق

طريقة عمل بروكلي بالجبنة

* ضعي زبدة في حلة على النار مع قليل من الدقيق وقلبيهم جيدا

* ضيفي اليهم اللبن واتركيه ليغلي مع التقليب المستمر

* ارفعيها عن النار وضيفي اليها الجبنة والكريمة اللباني

* اسلقي البروكلي في ماء وملح وفلفل وقليل من الخل البلسمي

* صبي الخليط على البروكلي وقدميه

