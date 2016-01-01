زلزال قوي يضرب روسيا.. وطوارئ بالمناطق المتضررة



زلزال قوي يضرب روسيا زلزال قوي يضرب روسيا



ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر بالقرب من ساحل شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا؛ حسبما أفادت وزارة الطوارئ المحلية اليوم، الأربعاء.



ووفقا لوكالة "سبوتنيك انترناشيونال"، كشفت بيانات الوزارة أن الزلزال الجديد وقع بعمق 25 ميلا على بعد حوالي 80 ميلا شرق مدينة بيتروبافلوفسك كامتشاتكا، التي يبلغ عدد سكانها 181000 نسمة.



وقالت الوزارة في بيانها، إن "كامتشاتكا ليست معرضة لخطر تسونامي بعد الزلزال الذي وقع في 1 يناير".

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وأضافت أن "الزلزال كان محسوسا في منطقتي بتروبافلوفسك كامتشاتسكي وفيلوتشينسكي الحضريتين بقوة 2-3 ".وكشف البيان أن فرق البحث ورجال الإطفاء يقومون حاليا بفحص المباني ذات الأهمية الاجتماعية في المناطق المتضررة.ولا توجد أي معلومات حول الإصابات حتى الآن.يعد هذا ثاني زلزال يضرب كامتشاتكا على مدار الـ 24 ساعة الماضية؛ حيق وقع زلزال أخر أمس الثلاثاء بقوة 5.5 درجة.