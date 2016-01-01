ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر بالقرب من ساحل شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا؛ حسبما أفادت وزارة الطوارئ المحلية اليوم، الأربعاء.
ووفقا لوكالة "سبوتنيك انترناشيونال"، كشفت بيانات الوزارة أن الزلزال الجديد وقع بعمق 25 ميلا على بعد حوالي 80 ميلا شرق مدينة بيتروبافلوفسك كامتشاتكا، التي يبلغ عدد سكانها 181000 نسمة.
وقالت الوزارة في بيانها، إن "كامتشاتكا ليست معرضة لخطر تسونامي بعد الزلزال الذي وقع في 1 يناير".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على زلزال قوي يضرب روسيا.. وطوارئ بالمناطق المتضررة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق