طريقة عمل ماسك الشوفان لعلاج حب الشباب

تعاني الكثير من الفتيات من حبوب الشباب واحمرار الجلد واستمرار وجود البقع وآثار الحبوب على البشرة فترة طويلة.
وماسك الشوفان من المواد الجيدة التي تساعد في قتل البكتيريا التي تسبب حب الشباب، كما أنه مضاد للالتهابات يساعد في تهدئة احمرار الجلد وجعل البشرة أكثر نعومة.
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