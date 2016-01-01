أبرزها صحة القلب والشرايين.. فوائد غير متوقعة لتناول الأفوكادو

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الأفوكادو


يعد الأفوكادو من الفواكه غير المنتشرة بشكل كبير، على الرغم من احتوائها على العديد من الفوائد التى تفيد القلب والعين، ويساعد على حماية الجلد.

ووفقًا لموقع "healthline" إليكم أهم فوائد تناول الأفوكادو وهى:-

- يحتوى الأفوكادو على العديد من الفيتامينات والمعادن، كما يحتوى على الدهون الصحية المفيدة التى تحمى الجسم.
- يحتوى الأفوكادو على العديد من المركبات الهامة والصحية التى تساعد على حماية صحة القلب والشرايين.
- يحتوى الأفوكادو على كمية كبيرة من البوتاسيوم الذى يساعد على ضبط معدل ضغط الدم فى الجسم مما يحمى من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.
- كما يتكون الأفوكادو من العديد من المواد الغذائية التى تساعد علىى رفع مستوى الكوليسترول النافع فى الجسم بشكل كبير.

المصدر: موقع "healthline"

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