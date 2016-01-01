في الشتاء القارس.. طريقة عمل سحلب بالشيكولاتة لـ الشيف الشربيني



سحلب بالشيكولاتة سحلب بالشيكولاتة



تعرضت جميع محافظات مصر، لانخفاض فى درجات حرارة الجو خلال الأيام السابقة، مما جعل العديد من الأشخاص يشكون من شدة البرودة، ويبحثون عن أفضل المشروبات التي تجعلهم يشعرون بالدفء في ظل الشتاء القارس.



مقادير سحلب بالشيكولاتة والكريمة :



سحلب

لبن

كريمة

سكر بودرة

كاكاو خام

مكسرات مشكلة

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طريقة تحضير سحلب بالشيكولاتة والكريمة :* يسخن اللبن مع السكر على النار* ثم يضاف الكاكاو السحلب ويقلبو جيدا حتى يثقل القوام* ويضاف المكسرات حسب الرغبة ويقدم