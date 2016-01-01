تعرضت جميع محافظات مصر، لانخفاض فى درجات حرارة الجو خلال الأيام السابقة، مما جعل العديد من الأشخاص يشكون من شدة البرودة، ويبحثون عن أفضل المشروبات التي تجعلهم يشعرون بالدفء في ظل الشتاء القارس.
مقادير سحلب بالشيكولاتة والكريمة :
سحلب
لبن
كريمة
سكر بودرة
كاكاو خام
مكسرات مشكلة
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التعليقات على في الشتاء القارس.. طريقة عمل سحلب بالشيكولاتة لـ الشيف الشربيني
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