وطوا صوتكم| اِعرفي تأثير المشاكل الزوجية على صحة الطفل.. فيديو

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المشاكل الزوجية


قال الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية والعلاقات الزوجية والاسرية لـ"صدى البلد"، ان المشكلات بين الزوجين من الممكن ان تتفاقم لتصل إلى الضرب والإهانة.

واكد "هاني"ان تأثير المشكلات الزوجية على الأطفال سلبي ويخلق اطفال غير سوية، فالاطفال لديهم قدرة على تخزين كل الأفعال في العقل الباطن.

- خلق جيل ضعيف الشخصية.
- الإصابة بالقلق والاكتئاب.
- عدم الاستقرار النفسي.
-تدهور مستوى التعليم.
- فقدان القدوة في الأب والأم.
- عدم القدرة على إقامة علاقات اجتماعية صحية.

ونصح الدكتور محمد هاني الزوجين بفصل المشكلات الزوجية عن الاطفال، والحديث عنها داخل غرفة النوم فقط، مع خفض مستوى الصوت.

المصدر: elbalad

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