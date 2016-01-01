طريقة عمل محشي الباذنجان للشيف شربيني

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محشي الباذنجان


نقدم لكم طريقة عمل محشي الباذنجان بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير محشي الباذنجان

باذنجان
أرز
صلصة طماطم
شوربة كوارع
بقدونس
كزبرة خضراء
شبت
فلفل حار
بصل
ثوم
طماطم
بهارات
زعتر
حبهان
ملح فلفل
كمون
نعناع طازج
زيت
قرفة
جوزة الطيب
طريقة عمل محشي الباذنجان:
* افرمي البصل والثوم
* ثم افرمي الطماطم وتبليها بجميع البهارات والملح و الفلفل و الشطة و زيت ذرة و نعناع طازج و الارز المغسول والمصفى و قلبيهم جيدا
* قوري الباذنجان ثم احشيها بالخليط المعد سابقا
* رصيها في حلة بها شرائح البصل و الجزر و مكعبات المرقة
* اضيفي اليها الماء حتى تغطي الباذنجان
* ضعيها على نار هادئة حتى تنضج ثم قدميها

المصدر: قناة سي بي سي سفرة

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