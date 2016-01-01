هنتعشى إيه النهاردة ليلة رأس السنة .. مكرونة بالجرجير والجبن.. والحلو: بطاطا بالمارشيملو

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مكرونة بالجرجير والجبن


تحتار السيدات كل ليلة راس السنة عند تحضير وجبة العشاء، فنقدم اليوم وجبة غذائية كاملة تحتوي على مكرونة والبطاطا الحلوى لتمد الجسم بالطاقة، وذلك على طريقة شيفات سي بي سفرة.

مكونات مكرونة بالجرجير والجبن:

مكرونة
كوب ورق جرجير بدون سيقان
نصف كوب جبن
2 ملعقة كبيرة فلفل حار أحمر
ملعقة صغيرة ثوم بودرة
شرائح بصل أخضر
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
ربع كوب طماطم شيري
ملعقة صغيرة نشا
كوب زبادي
فلفل
ملح
بقدونس

طريقة تحضير مكرونة بالجرجير والجبن:
* ضعى زيت الزيتون و البصل الاخضر ثم الفلفل الحار و الطماطم الشيرى.

* اخلطى الليمون مع الزبادى مع الخفق ثم ضيفى النشا و الثوم البودرة.

* ضيفى إلى الخليط البصل و الفلفل.

* ضعى المكرونة فى ماء مغلى ثم تصفى و تضاف الى المكونات و تقلب جيدا.
* قومى بتفتت الجبنة من فوق بعد الغرف و تقدم بالهنا مع طماطم شيرى.

مقادير البطاطا والمارشيملو:

كيلو بطاطا حلوة مشوية
كوب سكر
نصف كوب زبدة
نصف كوب لبن
ملعقة صغيرة فانيليا
2 بيضة
1 و ربع كوب كورن فليكس مجروش
ربع كوب بيكان مجروش
ربع كوب لوز مجروش
ملعقة كبيرة سكر بني
2 كوب مارشميلو صغير

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طريقة تحضير البطاطا بالمارشميلو:

* تهرس البطاطا وتخلط مع السكر والزبدة واللبن والبيض والفانيليا.

* يخلط الكورن فليكس مع البيكان واللوز والسكر البني.

* تفرد البطاطا المهروسة في طاجن فرن وعليها خليط الكورن فليكس وتدخل الفرن لمدة 30 دقيقة.

* يضاف المارشميللو وتدخل مرة اخرى الفرن ثم تقدم.

المصدر: elbalad

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