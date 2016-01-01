اكتشف أفضل مشروب دافئ لعلاج نزلات البرد

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نزلات البرد


عندما يصاب الإنسان بنزلة البرد ينصح الأطباء عادة بتناول شوربة الفراخ ويعتقد الناس أن السبب في ذلك أنها مجرد طعام دافئ يساعد فى علاج البرد.

وذكر موقع "thehealthy" أن الدراسات العلمية أثبتت أن تأثير شوربة الفراخ فى علاج البرد لايقف عند كونها إحدى السوائل الدافئة بل تساعد في مسح الممرات الأنفية والتخلص من المخاط أفضل من السوائل الساخنة الأخرى.

وتمتلك شوربة الفراخ تأثيرًا مضادًا للالتهابات مما يساعد فى علاج أعراض البرد والإنفلونزا ، كما أنها تجمع بين المذاق الجيد والفوائد الغذائية والصحية فهي تحتوى على كم بروتين عال ويمكن إضافة بعض الخضروات إليها كالجزر والبصل كما يمكن إضافة التوابل المفيدة لهذه الحالة مثل الجنزبيل .

هذا بالإضافة إلى كونها وجبة غذائية متكاملة خفيفة على المعدة لا تحتاج لمجهود كبير فى الهضم ولاترهق المعدة ولا تشكل عبئا على الكبد .

المصدر: موقع "thehealthy"

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