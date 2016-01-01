يمنع ذهابك للطبيب.. تعرف على فوائد تناول الموز على الريق يوميا



فوائد تناول الموز فوائد تناول الموز



يعد الموز أحد أهم الفواكه التى يفضل تناولها طوال العام بشكل يومى، فهو يحتوى على العديد من البوتاسيوم، والصوديوم والفوائد الصحية التى تمنع الجسم من المرض.



ووفقًا لموقع "healthline" إليكم أهم فوائد تناول الموز يوميًا على الريق.



- يحتوى الموز على فيتامين ج الذى يعد أحد أهم مصادر مضادات الأكسدة، كما يساعد على تحسين جهاز المناعة، و إنتاج الكولاجين فى الجسم.

قد يعجبك أيضا...

- يساعد تناول الموز بشكل يومى على إنقاص الوزن بشكل كبير، وذلك لعدم احتوائه على الكوليسترول وعدم تواجد الدهون بداخله والسكريات.- يعتبر الموز مصدرًا ممتازًا للفيتامين B6 الذي يلعب دورًا هامًا في الجسم في عمليات الأيض الخاصة بالأحماض الأمينية والأحماض الدهنية.- يعتبر الموز مصدرًا للألياف الغذائية الضرورية لصحة الجهاز الهضمي، والتي تساعد أيضًا في الشعور بالشبع بالإضافة إلى العديد من الفوائد.- يساعد تناول الموز في عملية الهضم ووظائف الجهاز الهضمي.