يمنع ذهابك للطبيب.. تعرف على فوائد تناول الموز على الريق يوميا

يعد الموز أحد أهم الفواكه التى يفضل تناولها طوال العام بشكل يومى، فهو يحتوى على العديد من البوتاسيوم، والصوديوم والفوائد الصحية التى تمنع الجسم من المرض.
ووفقًا لموقع "healthline" إليكم أهم فوائد تناول الموز يوميًا على الريق.
- يحتوى الموز على فيتامين ج الذى يعد أحد أهم مصادر مضادات الأكسدة، كما يساعد على تحسين جهاز المناعة، و إنتاج الكولاجين فى الجسم.
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