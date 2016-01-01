رسميًا .. انطلاق قناة الزمالك | اِعرف التردد



انطلاق قناة الزمالك انطلاق قناة الزمالك



انطلقت قناة الزمالك منذ قليل على التردد البديل لقناة dmc kids ، التي كانت إحدى القنوات التي تم بثها مؤقتًا مع قناة dmc العامه وdmc سبورت.



وظهر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك في البرومو الخاص بالقناة وهو يردد كلمات هامة تخص جمهور الزمالك:" اسعد يوم في تاريخ الزملكاوية ان يكون ليهم قناة خاصة بيهم قناة الزمالك".



ويبحث عدد كبير من عشاق كرة القدم على تردد قناة الزمالك Zamalek TV الجديد على النايل سات والعرب سات ، وتعد قناة الزمالك من أحدث القنوات المصرية الرياضية التابعة لنادي الزمالك المصري، و ستعرض على شاشتها أهم المباريات الرياضية الخاصة بالقلعة البيضاء، وتوفر الاستوديوهات التحليلية تحليل تلك المباريات مع نخبة من المحللين الرياضيين.

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وجاء تردد قناة الزمالك كالتالي:القمر الصناعي : النايل سات 7 غربالتردد : 11449معدل الترميز : 27500الاستقطاب ( القطبية) : افقي Hمعامل تصحيح الخطأ: 5/6النمط: DVB-Sالتعديل: MPEG-2 ، MPEG-4