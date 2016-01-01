جمال الغندور: سيد عبدالحفيظ عايزني شاهد مشفش حاجة.. فيديو

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جمال الغندور


علق جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة على انتقادات سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي الخاصة له بسبب عدم إبداء رأيه في أحد القرارات التحكيمية الخاصة بإحدى مباريات القلعة الحمراء فى دوري أبطال أفريقيا.

وقال جمال الغندور فى حواره لـ "صدى البلد": سيد عبدالحفيظ عايزني شاهد مشفش حاجة أنا مشفتش مباراة الأهلي والنجم الساحلي فى دورى أبطال إفريقيا حتى أعلق على واقعة حدثت في اللقاء.

وتابع : أنا لم أشاهد مباراة الأهلي والنجم الساحلي وعندما تم سؤالي عن أحد القرارات التحكيمية كانت إجابتي أنني لم أشاهد المباراة حتى أعلق بشكل فني وتحليلي.

وأضاف أنه لم يشكو من عقوبة التوبيخ التى أصدرتها لجنة الانضباط التابعة إلى الجبلاية ضد سيد عبدالحفيظ مؤخرا مشيرا إلى أنه لا يقوم بالتدخل فى أي اختصاصات الأجهزة التابعة إلى الجبلاية.

المصدر: elbalad

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