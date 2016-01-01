تطوير العشوائيات: مصر خالية من المناطق غير الآمنة في منتصف 2020.. فيديو

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قال خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إنه تم إنشاء 114 ألف وحدة سكنية في 201 منطقة بتكلفة 22 مليار جنيه لتطوير العشوائيات.



وأضاف خالد صديق في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أننا نودع 2019 ونؤكد أنه جار العمل في 156 منطقة بـ 108 ألف وحدة بتكلفة تقدر بـ 10 مليارات جنيه.



وتابع خالد صديق:" في منتصف 2020 سوف نعلن مصر خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة ويتبقى الـ 1000 وحدة المتواجدة في مثلث ماسبيرو، والتي جار العمل على إنشائها والانتهاء منها".

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وأكمل خالد صديق:" بدأنا العمل على المناطق العشوائية غير المخططة وتم توقيع اتفاقية في الإسكندرية لتطوير 7 مناطق عشوائية ".