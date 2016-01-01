الخارجية العراقية تصدر بيانا عاجلا بشأن اقتحام السفارة الأمريكية

أصدرت الخارجية العراقية بيانا بشأن اقتحام السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد.
وقالت الخارجية العراقية إنها "تتابع ما تشهده سفارة الولايات المتحدة الأمريكيّة فى بغداد من تجمهر مُتظاهِرين أمام بوّابتها؛ احتجاجًا على القصف الذى تعرّضت له قطعات من الحشد الشعبيّ، وما أسفر عنه من ضحايا بين قتيل وجريح".
وأضافت أن "البعثات الدبلوماسيّة العاملة على أرض العراق محط احترام وتقدير عالٍ، وأنّ الوزارة مُلتزمة بحفظ حُرمتها انسجامًا مع اتفاقـيّة فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وضرورة عدم تعريض أمنها للخطر".
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