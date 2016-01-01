كشف موقع "ذا درايف" عن أن تركيا تبنى مهبطا للطائرات المسيرة "الدورنز" وسط مشروع سكني خارج العاصمة طرابلس، وذلك بعد الاتفاق الذي وقعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق المؤقتة، والذي يهدف إلى التدخل في الشأن الليبي وتقاسم ثروات البحر المتوسط بشكل غير مشروع.
وأشار الموقع إلى أن حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مؤيدة لحكومة السراج، نشرت فيديوهات تظهر قيام جنود أتراك بالعمل في مدرج الطائرات فيما يعرف بمشروع الموز في مدينة عين زارة، والتي تقع على بعد 5 أميال من جنوب شرق طرابلس.
وأظهرت صور الأقمار الصناعية أن مساحة المنطقة تبلغ حوالي 3500 قدم، وتم تجهيزها لبناء مهبط للطائرات.
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التعليقات على بالفيديو .. تركيا تبني مطارا للطائرات المسيرة وسط مشروع سكني في ليبيا
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