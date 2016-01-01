يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، لمواجهة منافسه مصر المقاصة في المباراة التي ستقام على ملعب استاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الممتاز.
يعاني الأهلي بقيادة المدير الفني رينيه فايلر من العديد من الغيابات التي سوف تؤثر سلبًا على أداء الفريق، على الرغم من أن الأهلي يحاول أن يواصل سلسلة الانتصارات التي بدأها منذ بداية الموسم الحالي مع السويسري فايلر.
يغيب عن الأهلي 9 لاعبين في مباراة المقاصة، وهم: "كريم نيدفيد، محمد محمود، حمدي فتحي، رمضان صبحي، محمود وحيد، شريف إكرامي، سعد سمير، جونيور أجاي، حسين الشحات".
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التعليقات على ضربة قوية تربك حسابات فايلر قبل مواجهة مصر المقاصة
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