ضربة قوية تربك حسابات فايلر قبل مواجهة مصر المقاصة

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صورة الخبر: فايلر
فايلر


يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، لمواجهة منافسه مصر المقاصة في المباراة التي ستقام على ملعب استاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الممتاز.

يعاني الأهلي بقيادة المدير الفني رينيه فايلر من العديد من الغيابات التي سوف تؤثر سلبًا على أداء الفريق، على الرغم من أن الأهلي يحاول أن يواصل سلسلة الانتصارات التي بدأها منذ بداية الموسم الحالي مع السويسري فايلر.

يغيب عن الأهلي 9 لاعبين في مباراة المقاصة، وهم: "كريم نيدفيد، محمد محمود، حمدي فتحي، رمضان صبحي، محمود وحيد، شريف إكرامي، سعد سمير، جونيور أجاي، حسين الشحات".

ومن المقرر عودة أجاي وحسين الشحات وشريف إكرامي في المباراة القادمة حيث أنهم يعانون من إجهاد بسيط.

وضمت قائمة الأهلي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد فتحي، ومحمد هاني، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، وعمرو السولية، وحسام عاشور، ووليد سليمان، ومحمد مجدي «أفشة»، وأحمد الشيخ، وجيرالدو دا كوستا.
خط الهجوم: مروان محسن، ووليد أزارو، وصلاح محسن.

المصدر: elbalad

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