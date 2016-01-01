اتحاد الكرة يصدم الأهلي بشأن قيد كهربا فى الميركاتو الشتوي

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صورة الخبر: كهربا
كهربا


وضع اتحاد كرة القدم عددا من الشروط للسماح لـ محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم الجديد بالنادي الأهلى للمشاركة خلال مواجهة مصر المقاصة المقرر إقامتها غدا "الأربعاء" باستاد السلام فى إطار لقاءات الجولة الـ11 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.

واشترط اتحاد الكرة وصول البطاقة الدولية الخاصة بـ محمود كهربا من أجل قيده فى قائمة الأهلى والسماح له بالمشاركة مع الفريق بداية من مباراة الغد أمام مصر المقاصة.

وربط اتحاد الكرة قيد كهربا بضرورة وصول البطاقة الدولية الخاصة به من ناديه السابق أفيس البرتغالى وفى حالة عدم وصولها غدا لن يتمكن اللاعب من المشاركة مع الفريق، وحتى هذه اللحظات لم تصل البطاقة الدولية الخاصة بـ كهربا.

وكان اتحاد الكرة أعلن عدم قيد أى لاعب فى أى نادي حتى يقوم النادي بسداد المستحقات المتأخرة لدى اتحاد الكرة، وأصبح على الأهلى دفع مبلغ يصل إلى 8 ملايين جنيه للجبلاية "مستحقات متأخرة" لقيد أى لاعب فى الميركاتو الشتوى المقبل.

وكانت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة قررت فتح باب القيد الشتوى أمام الأندية الراغبة فى قيد لاعبين جدد لتدعيم صفوفها، وذلك اعتبارا من غد وفقا لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على أن يستمر القيد لمدة شهر كامل، وهو ما يعنى غلق الباب يوم 31 يناير الجارى.

كان اتحاد الكرة السماح للأندية قرر قيد 30 لاعبًا فى قائمة الموسم الجارى الذى انطلق 19 سبتمبر الماضى، مع عدم تقييد الأندية بقيد لاعبين من مواليد 97 فى القائمة، وترك للأندية الحرية فى قيد أى أعمار بالقائمة بشرط ألا يتخطوا الـ30 لاعبًا.

يذكر أن الأهلى نجح فى الحصول على خدمات محمود كهربا لاعب فريق كرة القدم بنادى الزمالك مستغلا أزمة اللاعب مع الأبيض ورفض البقاء داخل القلعة البيضاء وسفره لخوض تجربة احترافية فى الدوري البرتغالى لم تستمر سوى عدة أشهر قليلة للغاية.

المصدر: elbalad

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