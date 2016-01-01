بعد اقتحامها.. أمريكا تقرر إرسال قوات مارينز إلى سفارتها في العراق

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صورة الخبر: السفارة الأمريكية في بغداد
السفارة الأمريكية في بغداد


قال مسؤولون أمريكيون لوكالة رويترز للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن سترسل قوات مارينز إضافية إلى السفارة الأمريكية في بغداد.

وهاجم محتجون عراقيون، يحملون أعلام الحشد الشعبي وحزب الله العراقي السفارة الأمريكية في بغداد ونجحوا في اقتحام الباحة الخارجية للسفارة، بعد حرق إحدى البوابات للسفارة، منددين بالضربات الجوية الأميركية التي استهدفت الأحد قواعد تابعة لكتائب حزب الله العراقي الموالي لإيران، كما أحرقوا أعلامًا وحطموا كاميرات مراقبة، وقاموا بتكسير البوابات الأمنية في محيط السفارة.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن مصدر أمني قوله إن الباب الثاني للسفارة الامريكية في العاصمة بغداد اشتعلت فيه النيران.

وقال المصدر إن "المحتجين قاموا بحرق الباب الثاني للسفارة الأمريكية في العاصمة بغداد".

المصدر: السومرية نيوز

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