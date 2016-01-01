

صناعة الروبوتات تتعرّض لعامٍ ضعيف في 2019 صناعة الروبوتات تتعرّض لعامٍ ضعيف في 2019

في عامِ 2019 تم تدشين 421 ألف روبوت صناعيّ حولَ العالم، و ذلك أقلّ من العام الماضي 2018 و الذي شهد تدشين 422 ألف روبوت، و هذه هي المرّة الأولى التي يتراجع فيها هذا السوق منذ سبعة أعوام.



بالمقارنة مع الأعوام السابقة التي شهدت نموًا مُطردًا، فإن السوق كان ضعيفاً في 2019 بالمقارنة، و ذلك نظراً للتوتر و الحساسية الحالية في الأوضاع التجارية بين الصين و الولايات المتحدة الأمريكية، و على سبيل المثال فقد تراجعت عائدات شركة Fanuc اليابانية، و التي هي واحدة من القادة الأربعة لهذا المجال بنسبة 24.4%، كما تراجعت عائداتها السنوية بنسبة ضخمة وصلت إلى 50%، و تراجع أداء Yaskawa و التي هي من القادة الأربعة أيضاً لهذا السوق بنسبة 14.7% على صعيدٍ سنوي، و تراجعت عائداتها بنسبة تفوق 58%.



مع ذلك فإن صناعة الروبوتات تتفاءل بعامٍ جيّد في 2020، كما اتخذ بعضهم القرار لتوزيع أماكن الإنتاج بهدف تقليل المخاطر.