بعد أشهر من إغلاق شبكة "بي أوت كيو" التي كانت تبث جيمع البطولات نقلا عن شبكة "بي إن سبورتس"، عادت قناة إيرانية لبث البطولات الأوروبية نقلا عن الشبكة القطرية.
القناة الإيرانية تسمى Varzesh ظهرت مؤخرا عبر قمر الياه سات "الإماراتي"، وتنقل أبرز المباريات في الدرويات الأوروبية الخمس الكبرى، نقلا عن "بي إن سبورتس".
وتعمل قناة Varzesh الإيرانية عبر التردد التالي Yahsat 52.5°E- 12476 H 27500.
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التعليقات على ضربة جديدة لـ بي إن سبورتس.. ظهور قناة بديلة لـ بي أوت كيو
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