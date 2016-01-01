

كذبة أردوغان.. "أول سيارة تركية 100%" نسخة من سيارة إيطالية (فيديو وصور) كذبة أردوغان.. "أول سيارة تركية 100%" نسخة من سيارة إيطالية (فيديو وصور)

قبل أيام، كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في احتفالية كبرى أقيمت بالعاصمة التركية أنقرة، عما وصفه بأول سيارة كهربائية تركية الصنع 100%، وهو ما تناقلته العديد من وكالات الأنباء وحاز على اهتمام قطاع كبير من العاملين بصناعة السيارات العالمي. إلا أن مواقع عالمية شهيرة متخصصة في السيارات كشفت أن أول سيارة تركية مزعومة هي نسخة من سيارة إيطالية باختلافات طفيفة.



وقال أردوغان في معرض حديثه على هامش الاحتفالية إن السيارة الجديدة التي تحمل اسم توج "TOGG" والمقرر تقديمها بخمس أنماط مختلفة ما بين SUV وسيدان وغيرهما، سيبدأ إنتاجها بشكل تجاري عام 2022 بطاقة إنتاجية تصل إلى 175 ألف سيارة سنويا.



وبحسب وكالة "بلومبرج" الاقتصادية للأنباء، نشرت الصحيفة الرسمية في تركيًا مرسومًا رئاسيًا يتضمن بناء مصنع للسيارات الكهربائية بدعم حكومي يصل إلى 22 مليار ليرة تركية في مقاطعة "بورصة" جنوبي مدينة اسطنبول.

وأفادت بلومبرج نقلًا عن مصادر أن الحكومة التركية تعتزم تقديم ضمانات لشراء 30 ألف سيارة حتى نهاية 2035، كما سيتم إعفاء هذا المشروع بالكامل من ضرائب الشركات والرسوم الجمركية، مع تخصيص الأراضي اللازمة لبناء المصنع، فضلًا عن دعم حكومي بقيمة تأمينات العمالة في المصنع لمدة عشر سنوات دون وضع حد لقيمة الدعم.وذكرت قناة الجزيرة في تقرير لها بعنوان "قصة مشروع أول سيارة تركية فخمة (TOGG) من الحلم إلى الشارع" أن السيارة الجديدة التي ستدخل مرحلة الإنتاج الفعلي في غضون 3 سنوات، قد تم حجز نحو 30 ألف نسخة منها بالفعل.وأكد تقرير القناة القطرية نقلًا عن إحدى المتحدثات باسم تحالف الشركات المحلية (الأناضول - كراج القابضة - توركسيل - زورلو القابضة - وبي إم سي) المصنعة لـ"TOGG"، أن مشروع السيارة الجديدة سيوفر نحو أربعة آلاف و323 عاملًا.وقالت الجزيرة إن جذور مشروع السيارة التركية يمتد في عمق التاريخ ويعود إلى عام 1963عندما تم تقديم أول سيارة تركية محلية الصنع والتي لم تلق إقبالًا، لتعود بعد ذلك بإصدار أكثر حداثة في عام 1966، وفي عام 2011 اتخذت الحكومة التركية قرارًا بوقف العمل على إنتاج سيارة تركية بالكامل إثر تعرض المشروع لعدد من الانتقادات.مفاجأة.. السيارة مستنسخةبعد ساعات قليلة من الإعلان التركي عن السيارة الجديدة، نشر موقع "Motor1" الأمريكي المتخصص في موضوعات السيارات تقريرًا مفصلًا قارن فيه بين السيارة Togg وسيارة Pininfarina K350 Concept شديدة الشبه بالسيارة التركية.وقال كريستوفر سميث، الكاتب ومعد التقرير المنشور بموقع "Motor1" بتاريخ 27 ديسمبر الجاري، إن السيارة الجديدة بدت للوهلة الأولى مطابقة لسيارة K350 الاختبارية التي أعلنت عنها شركة بينينفارينا الإيطالية المتخصصة في تصميم السيارات في أبريل من عام 2018.وأكد سميث أن التشابه الذي يصل إلى درجة التطابق بين السيارتين ليس مفاجئًا، مشيرًا إلى تعاون بين كل من TOGG التركية وPininfarina الإيطالية لإنتاج هذه السيارة، لافتًا إلى تأكيد الشركة المحلية أن الخطوط العريضة للسيارة وضعها أتراك.وفي الوقت الذي يتخلل تصميم "السيارة التركية" بعض الاختلافات عن نظيرتها الإيطالية مثل تصميم السقف وشكل المصابيح الخلفية، إلا أن الخطوط الرئيسية متشابهة بشكل كامل. يقول كريستوفر سميث: يمكن القول إن TOGG نسخة إنتاجية من K350 الاختبارية.كما لفت التشابه انتباه موقع " Carscoops" الذي نشر مقطع فيديو يكشف تطابق السيارتين.استغلال سياسيتقرير الموقع الأمريكي التقطته صحيفة "زمان" التركية، وجعلته طرف خيط لمزيد من البحث والتعمق في أمر هذه السيارة التي أكد مسؤولون في حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أنها نتاج مشروع قومي يتم العمل عليه بأيادٍ تركية خالصة منذ سنوات طويلة.وانتهى تقصى الصحيفة التركية إلى نتيجة أخرى إلى جانب ما وصل إليه "Motor1"، حيث تبين أن السيارة سبق وأن تم عرضها ببعض التعديلات المختلفة على صعيد الشكل الخارجي في عام 2017 بمدينتي جينيف وشنجهاي ونسبت حينها إلى منتج سيارات صيني.وقبل يوم من إعلان الرئيس التركي عن السيارة الجديدة، نشر موقع صحيفة "زمان" تصريحًا لرئيس حزب السعادة الإسلامي التركي، تمل كرم الله أوجلو، أكد فيه أن السيارة التي بصدد الكشف عنها كونها تركية الصنع بالكامل ما هي إلا سيارة إيطالية يعود تاريخ صنعها إلى عام 2017.وأكد رئيس حزب السعادة الإسلامي أن مشروع السيارة المحلية التي يتحدث عنها النظام منذ 10 سنوات ويزعم أن إنتاجها يبدأ في 2022، لم يتقدم خطوة واحدة حتى اليوم، مشددًا على أن شيئًا لا يمكن تحقيقه بالمنطق الذي يتبعه أردوغان وحكومته.ولم يكن رئيس حزب السعادة الإسلامي وحده الذي تحدث عن الأهداف الحقيقة وراء الإعلان عن السيارة والتأكيد على أنها وطنية الصنع، إذ وصف نائب رئيس "شعب حزب الخير" في مدينة أسكي شهير، أكرم كوجا، مشروع السيارة بـ"الشو الإعلامي"، مشيرًا إلى أن تركيا لا تمتلك البنية التحتية القادرة على تشغيل هذا النوع من السيارات.وأكد أكرم كوجا كذلك أن السيارة التركية سبق أن تم كشف الستار عنها في عام 2018 من قبل شركة Pininfarina، وتم عرضها على الزائرين في معرض بكين الدولي للسيارات.وبقليل من البحث عبر محرك "جوجل" توصل مصراوي إلى الكثير من التقارير والموضوعات المعززة بالصور التي تتحدث عن سيارات K550 وK750 الرياضية متعددة الاستخدامات وكذا سيارة H600 السيدان التي تنتجها Pininfarina وتشبه إلى حد بعيد السيارة التركية الجديدة.السيارة قدمت في الصين أيضاموقع "autocar" البريطاني نشر تقريرا مصورًا في 19 أبريل 2017 بعنوان شركة Pininfarina وHybrid Kinetic Group يستهلان معرض شنجهاي الدولي للسيارات للكشف عن ثلاث سيارات كهربائية جديدة.وكشف الموقع البريطاني في تقريره عن بعض ملامح السيارات الثلاث، إذ أكد أن ثلاثتهم مزود بمجموعة مولدات توربينية مع عمر افتراضي يصل إلى 50000 ساعة وحزم بطاريات بمدى 621 ميلًا ، مع عمر افتراضي يصل إلى 50000 دورة شحن.التحالف الإيطالي الصيني أكد أن المولدات التوربينية يلغي حاجة السيارات لمحطات الشحن، مشيرًا إلى أن تقنية التوربينات تشبه تلك المستخدمة في جاكوار C-X75. في حين يستغرق الصالون 2.9 sec للوصول إلى 60mph ، من المرجح أن تستغرق سيارات الدفع الرباعي وقتًا أطول ، بسبب ثقلها الإضافي.وقتها، قال الرئيس التنفيذي لشركة Hybrid Kinetic Group، شو جيان إنه لا يحبذ ثقافة تقليد صناعة السيارات التي تنتهجها بعض الشركات الصينية ، مؤكدًا أنهم ملتزمون بتطوير سيارات الطاقة النظيفة الفاخرة مع كامل حقوق الملكية الفكرية.ولفت إلى أن السيارات تتشابه من الناحية الجمالية، فيما يفرق بينهما النمط فقط؛ إذ أن سيارة K550 هي سيارة دفع رباعي ذات خمسة مقاعد، وK750 سيارة دفع رباعي ذات سبعة مقاعد شبيهة بسيارات رينج روفر.







