

احذر سيارتك فى خطر.. مؤشرات تنبهك لانخفاض ضغط "زيت" المحرك احذر سيارتك فى خطر.. مؤشرات تنبهك لانخفاض ضغط "زيت" المحرك

يلعب ضغط الزيت دورًا مهمًا في الحفاظ على محرك السيارة، إذ يعمل ضغط الزيت الجيد في المحرك على تجنب مشاكل الاحتكاك أجزاء المحرك أثناء الدوران والذي قد ينتج عنه حرارة مرتفعة تصل حد الاشتعال.



وحذرت صحيفة "سعودي أوتو" السعودية، مالكي السيارات من فقدان ضغط زيت المحرك في السيارة، تجنبًا للعديد من المخاطر والأضرار التي يمكن أن يسببها ضغط الزيت المنخفض.



ويمكنك من خلال الآتي التعرف على أسباب انخفاض ضغط الزيت والمؤشرات التي تدل على انخفاضه:

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أولًا - أسباب انخفاض ضغط الزيت في السيارة- وجود خلل بمضخة الزيت يؤدي إلى عدم وصول الزيت إلى أجزاء المحرك وبالتالي انخفاض ضغط الزيت عن الحد الآمن.- نقص مستوى الزيت في المحرك سواء بسبب تسرب الزيت أو احتراقه ينتج عنه فقدان السيارة لضغط الزيت.- انتهاء العمر التشغيلي للمحرك أو انتهاء صلاحيته ينتج عنه عمل المحرك بكفاءة أقل وانخفاض ضغط الزيت في المحرك.- زيادة مستوى الزيت في المحرك عن الحد الطبيعي يؤدي إلى تكون فقاقيع من الهواء ودخولها إلى مضخة الزيت.- انسداد مصفاة الزيت بسبب الشوائب والأوساخ المتراكمة يؤدي إلى انخفاض كمية الزيت الواصلة للمحرك.- تلف حساس أو مستشعر ضغط الزيت.- استخدام زيت ذو لزوجة منخفضة أو انخفاض لزوجة الزيت نتيجة تلوث الزيت بالبنزين.- تآكل عمود الكامات والمرفق.- مشاكل في صمام تنفيس ضغط الزيتثانيًا: علامات ومؤشرات انخفاض ضغط زيت المحرك- إضاءة متقطعة للمبة التحذير من انخفاض ضغط الزيت في السيارة.- سماع أصوات خارجة من محرك السيارة بسبب انخفاض الزيت داخل المحرك وزيادة التآكل داخل المحرك.- لا يعمل المحرك بكفاءة بسبب زيادة الاحتكاك داخل المحرك وزيادة المقاومة لهذا الاحتكاك مما يضعف قدرة المحرك.- تأخر اطفاء لمبة تحذير ضغط الزيت بعد بداية تشغيل المحرك.- صعوبة بدء المحرك نظراً لزيادة الاحتكاك بين الأجزاء نتيجة لضعف التزييت.ثالثًا: كيف يمكن فحص ضغط الزيت بالسيارةيسُتخدم جهاز عداد قياس الضغط الميكانيكي لفحص ضغط الزيت في السيارة وذلك من خلال توصيل الجهاز بالمحرك مع التأكد من جودة التوصيل حتى لا يسبب تسرب للزيت، وعند فحص ضغط الزيت، يجب مراجعة قراءات ضغط الزيت بالمذكورة في كتيب التشغيل الخاص بسيارتك