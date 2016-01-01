لم يعد دور الدفع الكهربائي يقتصر على موديلات صغيرة اقتصادية بعينها ولا موديلات يتم انتاجها بشكل خاص؛ حيث يجتاح المد الكهربائي حاليا الموديلات الرياضية أيضا مثل أوديRS7 وبي إم دبليو Vision M Next ومرسيدس AMG GLE 53.
وكشفت شركة أودي النقاب عن سيارتها RS7 الجديدة، التي تعتمد على نظام دفع هجين معتدل 48 فولت، يدفع السيارة بقوة 441 كيلووات/600 حصان، وهو ما يساعد السيارة على التسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 6ر3 ثانية، في حين تقف السرعة القصوى على أعتاب 305 كلم/س.
الحد من استهلاك الوقود
وبفضل استرداد طاقة الكبح يساعد النظام الهجين على الحد من استهلاك الوقود، على الرغم من عدم قدرة السيارة على قطع أية مسافة بالدفع الكهربائي الخالص.
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التعليقات على بعد السيارات الاقتصادية.. المد الكهربائي يجتاح عالم السيارات الرياضية
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