

نصائح هامة للحفاظ على عضلات السيارة.. تجنباً لتكاليف الإصلاح الباهظة نصائح هامة للحفاظ على عضلات السيارة.. تجنباً لتكاليف الإصلاح الباهظة

يعد عامود ناقل الحركة أو ما يعرف “بالأكس” من أبرز الأجزاء العضلية الهامة في السيارة، حيث أنه الجزء المسؤول عن تدوير الإطارات وتحريك السيارة، ويتكون عمود ناقل الحركة من أربعة أجزاء هم (رواسي الأكس، عامود الأكس، الشحمة، الجلده الحاضنة).



ومن علامات تلف هذا الجزء الهام هو صدور أصوات مزعجة عند عكس المقود أثناء القيادة، ويرجع السبب الرئيسي لتلف “الأكس” هو تكرار لف المقود لأقصى حد عند الالتفاف أو عكس المقود بشكل مفاجيء.



مع ملاحظة أن تكرار لف المقود لأقصى حد لا يسبب تلف الأكس بصورة كاملة، لكن الذي يؤدي إلى تلفه بشكل نهائي هو اصطدامه بجسم آخر (حادث قوي ).

ويرجع صدور الصوت المزعج عند تلف الأكس إلى طبيعة تكوين أجزائه الداخلية، حيث يوجد بداخله مجموعة من الدوائر الكروية التي تدور داخل مسننات، وتحيط بالرأس جلده تسمى حاضنة تحوي بداخلها الشحمة، والأكس يحتوي على رأسيتين داخلية وخارجية، ولكن الداخلية نادرا جدًا تلفها كون الضغط الأكبر يكون على الخارجية.لذا فإنه عندما يحدث ثقب في الجلد الحاضنة فإن الشحم يتسرب إلى الخارج ويؤدي ذلك إلى انخفاض نسبة الشحم المحيطة بالرأس، وعندها تسمع صوت احتكاك للكور الحديدية مع بعضها البعض داخل الرأس، وحينها يجب استبدالها فورًا.وحذر الخبراء من استمرار قيادة السيارة في حال صدور الأصوات المزعجة من الأكس، وذلك حتى لا تتلف الرأس بالكامل، حيث يجب الذهاب على الفور إلى فني متخصص لمعالجة هذه المشكلة.







