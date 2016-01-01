

أبرز سيارات عام 2019 أبرز سيارات عام 2019

كشفت العديد من الشركات هذا العام عن نماذجها الجديدة من السيارات، لكن بعض هذه المركبات فقط أثارت اهتمام الكثيرين لتصاميمها المميزة ومواصفاتها المتقدمة.



Tech من ميتسوبيشي:



ومن أكثر ما يميز Mi-Tech هو هيكلها الضخم الخالي من السقف والأبواب، والمزين بعناصر من ألياف الكربون والكروم اللماع، وزود بعجلات كبيرة، ومصابيح غريبة الشكل تعمل بتقنيات LED.

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والشيء المميز الآخر في هذه المركبة هو أنها ستأتي بنظام خاص يعتمد على الدفع الهوائي ليساعدها على الدوران في مكانها.F7x من Haval :وصفها الكثيرون بانها المنافس الصيني لسيارات X6 الشهيرة من بي إم دبليو، وتأتي F7x بعدة نماذج، نموذج مزود بمحرك 1.5 ليتر بعزم 170 حصانا، ونموذج مزود بمحرك 2.0 ليتر بعزم 224 حصانا، ونموذج بمحرك توربيني بعزم 190 حصانا، تعمل جميعها مع علب سرعة ميكانيكية بـ 7 مراحل، ونظامي دفع أمامي ورباعي، أما سعرها فيتراوح في الأسواق العالمية ما بين 18 و20 ألف دولار.GMC -Yukon :بنيت هذه السيارة على ذات المنصة التي بنيت عليها سيارات Suburban الجديدة من شيفروليه، أما المحركات التي ستطرح بها فمن المتوقع أن تكون: محركا بسعة 5.3 ليتر بعزم 355 حصانا، ومحركا بسعة 6.2 ليتر وبعزم 420 حصانا، ومحرك ديزل بسعة 3.0 ليترات وبعزم 277 حصانا.ومن أكثر ما يميزها الهيكل الكبير والواجهة الأمامية المزودة بشبك عريض وفتحات هوائية كبيرة مزينة بالكروم، إضافة إلى المصابيح الكبيرة التي تعمل بوحدات إضاءة من نوع LED.Kia Seltos:أتت هذه المركبة بهيكل أنيق يميزه الشكل الغريب للمصابيح الأمامية، والتي يدخل في تركيبها اللونان البرتقالي والأبيض، ومصابيح الضباب الموضوعة بشكل طولي على جانبي الواجهة الأمامية، إضافة إلى ألوان السقف من الخارج والتي ستتميز عن اللون الأساسي للسيارة، لتعطي لمسة من الأناقة والعصرية.وستطرح هذه المركبة محركات بنزين بسعة 1.6 و2.0 لترا، ومحرك GDI بسعة 1.6 لتر وعزم 177 حصانا، بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل، لتزيد من تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل من 8 ثوان.land cruiser المعدلة:ستأتي سيارات land cruiser المعدلة قريبا بنموذجين، نموذج سيحصل على عجلات مميزة بمقاس 20 إنشا، ومحركين بـ 8 أسطوانات، بسعة 4.6 و 5.7 ليتر.أما النموذج الثاني منها فسيعمل بمحرك بـ 8 أسطوانات وسعة 4.6 ليتر، ويولد عزما يعادل 304 أحصنة، وسيحصل على علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل، وسيكون قادرا على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 8.5 ثانيةوستأتي هذه السيارات بنظامي دفع أمامي ورباعي، وأنظمة خاصة للقيادة على الطرق الوعرة أو تلك المكسوة بالرمال، كما ستزود بخزانات وقود بسعة 138 ليترا، وستستهلك نحو 8.5 ليتر من الوقود لكل 100 كلم تقطعها.vision T:أكثر ما يشد الانتباه في السيارة التي كشفت عنها هيونداي هو التصميم المميز والغريب للهيكل، وشكل الواجهة الأمامية التي تتوزع فيها مصابيح على شكل وحدات هندسية متناسقة، تتداخل في تصميم شبك غطاء المبرد، إضافة لشعار هيونداي المضيء في المقدمة.والأمر المميز الآخر في هذه السيارة هو أنها لا تملك مرايا جانبية، وتستعيض عنها بكاميرات صغيرة تظهر محيط المركبة بالكامل للسائق، فضلا عن تزويدها بعجلات رياضية كبيرة من الكروم.شاحنة "سايبرتراك" الكهربائية من تسلا:من المفترض أن تحصل هذه الشاحنة الصغيرة التي سيصل سعرها إلى 40 ألف دولار على هيكل فولاذي متين، وقمرة تتسع لـ 5 أشخاص، وأن تكون قادرة على التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 2.6 ثانية فقط.RX8 2020:صنفها الكثيرون بأنها ستكون المنافس الأهم لمركبات pajero في أسواق آسيا الشرق الأوسط، ومن أكثر ما يميز RX8 2020 الجديدة هيكلها الكبير، وواجهتها الأمامية التي توحي بالقوة والفخامة، والتي زينت بشبك مطلي بالكروم، ومصابيح LED، ومصابيح ضباب مميزة كل منها فيه 4 وحدات إضاءة.وتعمل RX8 بمحرك توربيني بأربع أسطوانات وسعة لترين، ما يولد عزما يعادل 220 حصانا، وبعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل.Futuron من كيا:ينفرد تصميم هذه السيارة بهيكل مصنوع من المعدن وألياف الكربون، مزود بسقف بانورامي على طول السيارة، وأبواب تفتح للأعلى شبيهة بأجنح الفراشة، وتتميز بالعجلات الكبيرة بأقراص مصنوعة من الكروم، وبشبك مضيء يمتد على عرض الواجهة الأمامية.والأهم من كل ذلك هو أنها ستأتي بنظام قيادة ذاتية من الجيل الرابع، يسمح لها بالحركة دون تدخل السائق نهائيا، ويمكن إطفاؤه واستلام توجيه المقود في حال السائق المستخدم بذلك.