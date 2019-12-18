أعلن وزير الآثار والسياحة المصري، خالد العناني، مساء الاثنين، أنه جرى تحديد سعر تذاكر المتحف المصري الكبير للزوار من المصريين والأجانب، فيما كشف عن مصير المتحف المصري في ميدان التحرير.
وأوضح الوزير خلال تصريحات تليفزيونية أن سعر التذكرة ستكون 400 جنيها مصريا ( 24.8 دولار) للأجنبي و200 جنيها مصريا (12.4 دولار) للطالب الأجنبي، أما بالنسبة للمصريين ستكون بـ60 جنيها (3.7 دولار) و30 جنيها (1.8 دولار) للطالب.
وأشار العناني إلى أنه يجري العمل على تطوير كل الطرق المؤدية إلى المتحف المصري الكبير، بداية من مطار سفنكس ومطار القاهرة حتى المتحف، وكذلك توسيع مدخل المتحف، من طريق الفيوم 4 أضعاف المساحة الحالية، كما يجري رفع كفاءة الطريق الدائري.
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التعليقات على كشف أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير.. ومصير متحف التحرير
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