الكوسة 7 جنيهات ..أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء

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الكوسة 7 جنيهات ..أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة والأسماك بسوق العبور اليوم، الثلاثاء 31 -12-2019،حيث استقرت أسعار الطماطم وتراوحت بين 2 و5 جنيهات للكيلو.

وسجلت البطاطس بين 3 و5.5 جنيه ، وتراوح البصل بين 2.5 جنيه و5.5 جنيه بتراجع 50 قرشا ، والكوسة بين 5 و7 جنيهات بانخفاض جنيها والبطاطا بين 2 و4 جنيهات للكيلو، وتراوحت الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات بزيادة جنيها، وسجل الباذنجان البلدي 2 و 5 جنيه بارتفاع 1 جنيه.

وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات بزيادة 3.50 جنيه ، والفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات ، والملوخية من 4 إلى 6 جنيهات، والخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات، والبسلة بين 11 و 14 جنيها، الثوم 8 و14 جنيها .

وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة، سجل الليمون البلدي اليوم، الثلاثاء، بين 7 و11 جنيها، واستقرت أسعار البرتقال البلدى والسكرى حيث تراوح البرتقال البلدى بين 2 و4 جنيه، والبرتقال السكري بين 2 و4 جنيه، والبرتقال أبو سرة بين 3 جنيه و5 جنيه.

وتراوح سعر اليوسفى بين 1.5 و 6 جنيه ، والجوافة بين 5 و8 جنيهات، وبلغ الرمان بين 4 و9 جنيهات ، فراولة 5 و 9 جنيهات.

المصدر: صدى البلد

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