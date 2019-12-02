تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة والأسماك بسوق العبور اليوم، الثلاثاء 31 -12-2019،حيث استقرت أسعار الطماطم وتراوحت بين 2 و5 جنيهات للكيلو.
وسجلت البطاطس بين 3 و5.5 جنيه ، وتراوح البصل بين 2.5 جنيه و5.5 جنيه بتراجع 50 قرشا ، والكوسة بين 5 و7 جنيهات بانخفاض جنيها والبطاطا بين 2 و4 جنيهات للكيلو، وتراوحت الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات بزيادة جنيها، وسجل الباذنجان البلدي 2 و 5 جنيه بارتفاع 1 جنيه.
وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات بزيادة 3.50 جنيه ، والفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات ، والملوخية من 4 إلى 6 جنيهات، والخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات، والبسلة بين 11 و 14 جنيها، الثوم 8 و14 جنيها .
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التعليقات على الكوسة 7 جنيهات ..أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء
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