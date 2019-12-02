

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 31 -12 -2019 سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 31 -12 -2019

شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الثلاثاء 31 ديسمبر 2019، استقرارا أمام الجنيه وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك الأهلى المصرى.



فيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم، الثلاثاء 31-12-2019، وأسعار العملات الأجنبية:



سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الثلاثاء، شراءً 15.99 جنيه، وبيعا 16.09 جنيه.

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سعر اليورو​بينما سجل سعر اليورو​ اليوم، الثلاثاء، شراءً 17.90 جنيه، وبيعا 18.04 جنيه بمستهل التعاملات.سعر الجنيه الاسترليني​أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم، الثلاثاء، فقد سجل شراءً 20.96 جنيه، وبيعا 21.13 جنيه.الفرنك السويسري​وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم، الثلاثاء، شراءً 16.49 جنيه، وبيعا 16.62 جنيه.سعر الـ 100 الين اليابانىأما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الثلاثاء، فقد سجل شراءً 14.68جنيه، وبيعا 14.81 جنيه.سعر اليوان الصينىسجل اليوان الصينى اليوم، الثلاثاء، شراءً 2.28 جنيه، وبيعا 2.30 جنيه.