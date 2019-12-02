أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى

صورة الخبر: أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى
أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى

قفزت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر، اليوم الثلاثاء، بفضل ضعف الدولار،
فيما يتجه المعدن الأصفر لتحقيق أفضل أداء سنوي في نحو عشر سنوات، بينما ارتفع البلاديوم صوب تحقيق مكاسب للسنة الرابعة على التوالي.

وبلغ الذهب في المعاملات الفورية أعلى مستوياته منذ 25 سبتمبر، عند 1525.20 دولار وزاد 0.6% إلى 1524.44 دولار للأوقية، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1527.60 دولار.

وربح المعدن النفيس نحو 19% هذا العام، وهو أكبر مكسب له منذ 2010، مدفوعا في الأساس بحرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، والتي أطلقت عملية تيسير نقدي من جانب بنوك مركزية
كبرى.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات المنافسة، مما يقلص تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.1% إلى 18.10 دولار، وتتأهب لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ 2010 مرتفعة نحو 17%.

وربح البلاتين 1.4% إلى 971.09 دولار، ويتجه لتحقيق مكاسب بنحو 23% للعام، وهو أفضل أداء سنوي منذ 2009.

المصدر: الدستور

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
32173

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager