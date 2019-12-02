أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى

قفزت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر، اليوم الثلاثاء، بفضل ضعف الدولار،
فيما يتجه المعدن الأصفر لتحقيق أفضل أداء سنوي في نحو عشر سنوات، بينما ارتفع البلاديوم صوب تحقيق مكاسب للسنة الرابعة على التوالي.
وبلغ الذهب في المعاملات الفورية أعلى مستوياته منذ 25 سبتمبر، عند 1525.20 دولار وزاد 0.6% إلى 1524.44 دولار للأوقية، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1527.60 دولار.
وربح المعدن النفيس نحو 19% هذا العام، وهو أكبر مكسب له منذ 2010، مدفوعا في الأساس بحرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، والتي أطلقت عملية تيسير نقدي من جانب بنوك مركزية
كبرى.
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