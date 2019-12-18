

تعددت الأسباب والموت واحد.. مريضة تحترق أثناء عملية جراحية تعددت الأسباب والموت واحد.. مريضة تحترق أثناء عملية جراحية

العمليات الجراحية من أكثر ما يقلق المريض ومن حوله، فقد يحدث أي خطأ طبي يؤدي للوفاة، أو تكون العملية شاقة جدا على المريض ولا يستطيع احتمالها، وعلى أي الأحوال فتتعدد الأسباب والموت واحد.



لكن هناك حالة وفاة غريبة حدثت في رومانيا قد نسمع عنها لأول مرة، فقد تعرضت سيدة لحرق ما يقرب من 40% من جسدها أثناء قيام الأطباء بإجراء عملية جراحية لها.



وحسب ما جاء بسكاي نيوز، كانت المريضة تعاني من مرض سرطان البنكرياس، وتوفيت الأحد بعد إصابتها بحروق عندما استخدم الجراحون مشرطا كهربائيا وهي تعالج بمطهر يحتوي على الكحول الذي يعد مادة قابلة للاشتعال مما تسبب في انطلاق شرارة واندلاع حريق، الأمر الذي أدى إلى احتراق المرأة المريضة.

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وأثناء اندلاع النار في المريضة، البالغة من العمر 66 عاما، قامت ممرضة بإلقاء دلو من الماء على المرأة لمنع انتشار الحريق، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.وأشارت وزارة الصحة الرومانية إلى أنها ستحقق في هذا "الحادث المؤسف"، ومن جهتها، قالت أسرة الضحية، إن الطاقم الطبي أبلغها بوقوع "حادث" أفضى إلى الوفاة، مع الرفض من تقديم المزيد من التفاصيل.