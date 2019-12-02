

تراجع أسعار الفائدة يدعم التحول للعملات الرقمية تراجع أسعار الفائدة يدعم التحول للعملات الرقمية

تسود توجهات في البنوك المركزية عالميا، لأن تصبح العملات الرقمية بديلا عن احتياطيات البنوك وأوراق النقد.



ومن المرجح أن يدعم هذه العملية الاقتصاد العالمي الراكد، مدفوعا بأسعار الفائدة السلبية، التي شهدت انخفاض ملحوظ خلال الفترة الاخيرة إذ أن العملات الرقمية الرسمية ستسمح للبنوك المركزية بتيسير السياسات النقدية بطريقة فعالة.



وبما أن الشركات، بما في ذلك فيسبوك، تمضي قدما في إجراء الأبحاث حول تطوير العملات الرقمية الضخمة، فإنه يجري حث البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم على النظر بجدية أكبر إلى ما يعنيه إصدار عملاتهم الرقمية الخاصة.

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وعلى الرغم من بعض المخاطر الرئيسية، والتي تتراوح من تهميش البنوك التجارية - وهي مصدر تمويل رئيسي للاقتصاد الحقيقي - إلى تقليص قدرة الدولة على استخدام العملة كأداة في مفاوضات السياسة الخارجية، وفقدان الهوية الافتراضية في المعاملات، بالإضافة إلى قضايا الأمن السيبراني.