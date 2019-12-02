تسود توجهات في البنوك المركزية عالميا، لأن تصبح العملات الرقمية بديلا عن احتياطيات البنوك وأوراق النقد.
ومن المرجح أن يدعم هذه العملية الاقتصاد العالمي الراكد، مدفوعا بأسعار الفائدة السلبية، التي شهدت انخفاض ملحوظ خلال الفترة الاخيرة إذ أن العملات الرقمية الرسمية ستسمح للبنوك المركزية بتيسير السياسات النقدية بطريقة فعالة.
وبما أن الشركات، بما في ذلك فيسبوك، تمضي قدما في إجراء الأبحاث حول تطوير العملات الرقمية الضخمة، فإنه يجري حث البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم على النظر بجدية أكبر إلى ما يعنيه إصدار عملاتهم الرقمية الخاصة.
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التعليقات على تراجع أسعار الفائدة يدعم التحول للعملات الرقمية
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