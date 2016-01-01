مستشار رئيس الوزراء: الحكومة فتحت باب المعاش المبكر.. وهذا موقفنا من تسريح الموظفين

آخر الأخباراخبار مصر › مستشار رئيس الوزراء: الحكومة فتحت باب المعاش المبكر.. وهذا موقفنا من تسريح الموظفين

صورة الخبر: المعاش المبكر
المعاش المبكر



قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإداري، في أول مداخلة إعلامية له بعد تكليفه من قبل المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه دوره تنسيقي وإشرافي، لأن وزارة الاتصالات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المنوط بهما ملف الإصلاح الإداري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن دوره يكمن في تطوير الجهاز الإداري للدولة وميكنة الخدمات الحكومية، والنقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع مستشار رئيس الوزراء، أن النقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة وميكنة الخدمات الحكومية سيتم خلال 2020.

وأكد هاني محمود أنه ليس في نية الحكومة الاستغناء عن أي موظف حكومي وإنما الإصلاح الإداري يتمثل في رفع كفاءة العنصر البشري في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، وتسهيل الإجراءات الحكومية، والقضاء على البيروقراطية والفساد.

وأشار إلى أن الحكومة فتحت باب المعاش المبكر بمميزات معينة والأمر اختياري وليس إجباريًا.

المصدر: almasryalyoum

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مستشار رئيس الوزراء: الحكومة فتحت باب المعاش المبكر.. وهذا موقفنا من تسريح الموظفين

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
20750

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager