مستشار رئيس الوزراء: الحكومة فتحت باب المعاش المبكر.. وهذا موقفنا من تسريح الموظفين



المعاش المبكر المعاش المبكر





قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإداري، في أول مداخلة إعلامية له بعد تكليفه من قبل المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه دوره تنسيقي وإشرافي، لأن وزارة الاتصالات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المنوط بهما ملف الإصلاح الإداري.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن دوره يكمن في تطوير الجهاز الإداري للدولة وميكنة الخدمات الحكومية، والنقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

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وتابع مستشار رئيس الوزراء، أن النقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة وميكنة الخدمات الحكومية سيتم خلال 2020.وأكد هاني محمود أنه ليس في نية الحكومة الاستغناء عن أي موظف حكومي وإنما الإصلاح الإداري يتمثل في رفع كفاءة العنصر البشري في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، وتسهيل الإجراءات الحكومية، والقضاء على البيروقراطية والفساد.وأشار إلى أن الحكومة فتحت باب المعاش المبكر بمميزات معينة والأمر اختياري وليس إجباريًا.