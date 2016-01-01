مستشار رئيس الوزراء: الحكومة فتحت باب المعاش المبكر.. وهذا موقفنا من تسريح الموظفين

قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإداري، في أول مداخلة إعلامية له بعد تكليفه من قبل المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه دوره تنسيقي وإشرافي، لأن وزارة الاتصالات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المنوط بهما ملف الإصلاح الإداري.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن دوره يكمن في تطوير الجهاز الإداري للدولة وميكنة الخدمات الحكومية، والنقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
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