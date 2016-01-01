أمطار غير مؤثرة.. «الأرصاد» تكشف توقعات طقس الـ3 أيام المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن هناك حالة استقرار في حالة الجو في جميع مدن الجمهورية .
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن درجات الحرارة خلال الثلاثة أيام القادمة، أقل من المعدلات العادية.
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