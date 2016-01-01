هل البخور يطرد الجن والشياطين ؟ .. 7 استخدامات لا تعرفها عنها



هل البخور يطرد الجن والشياطين ؟ هل البخور يطرد الجن والشياطين ؟



يستخدم المصريون والعرب البخور في تعطير البيوت والمساجد والأماكن المفتوحة، وهناك أمر لا يعرفه الكثيرون هو أن البخور يدخل كعنصر رئيسي في طقوس السحر، ويستخدمه أيضًا بعض المعالجين في علاج المصابين بالمس والسحر والعين.



هل البخور يطرد الجن والشياطين؟

هناك علاقة وطيدة بين استخدام البخور وجلب الجن، لذلك يشيع حرق البخور بين السحرة والمُنجمين عند استحضار الجن والشياطين، فبمجرد حرق أنواع معينة منه، وتلاوة بعض التعويذات التي تأتي بالجن إلى الساحر، فالبخور قربان يتقرب به الساحر إلى شياطين الجن، باعتباره أحد طقوس السحر وعبادة الشيطان.



ويوجد صلة وثيقة بالجن والعفاريت وأنواع البخور المتعددة، فكل ما هو بخور يستخدم في أعمال الجن والعفاريت، فمثلًا يستخدم بخور «القنفذ المحنط» لطرد الجان، إلى جانب الجاوي التناحري.

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شفاء مريض الصرع بالبخورويزعم بعض المعالجين بأن بخور عود الصليبة الهندي وعرق المحبة يطرد الجان، ويشفي المصاب بالصرع إذا تبخر به ويجلب الحبيب والجاه والسلطان، ويوجد منه الهندي والمحلي، وهناك الزعفران الهندي، الذي يستخدم لكتابة الأعمال والسحر وفك المربوط واستحضار الجن وطرده، إلى جانب عين العفريت ولبان الدكر ولبان النتاية وحب الكنائس وجوزة الطيب.أنواع البخور الروحانيةوهناك أنواع للبخور الروحانية مثل عرق الصندل، وعرق الزعفران، وعرق العنبر، وعرق المسك تتميز بأن لكل منها مهمة وخدامًا خاصين من الجن وأعمال محددة تُحرق من أجلها، فلكل عمل سحري بخوره الخاص وخدامه من الجن، أو إذا لزم الأمر من الشياطين في حال كان السحر سفليًا.فبخور الأعمال الروحانية منها الخاص بتسخير الجن العلوي في عملها، وهناك بخور آخر للأعمال الروحية السفلية التي تستخدم لتسخير الخدام والشياطين السفليين للقيام بعملها، ويعد البخور ذو الرائحة العطرة مُستحبًا للأرواح الطاهرة والعكس صحيح، أما البخور ذو الرائحة الكريهة يجلب الجن الكفار.ويحب الجن المسلم أو غير المؤذي البخور ذا الرائحة العطرة مثل اللبان الذكر والكسبرة والجاوى والمستكة، والعنبر والمسك والزعفران وغيرها، أما الجن الكافر والمؤذي والشيطان وخُدام الأسحار فيحبون البخور ذا الرائحة الكريهة مثل الصبر والمر والحلتيت وغيرها.كيف يصنع البخورتصنع أعواد البخور من مواد تحتوي على زيوت عطرية مستخلصة من الأعشاب ذات الروائح النفاذة، وتستخرج بعض المواد الأخرى من حيوانات على سبيل المثال:يستخرج «العنبر» من الحوت وهو من أحد أفضل أنواع البخور.يستخرج «المسك» من حوصلة تخرج من نوع معين من الغزلان، وكذلك الصندل، والحنة، والياسمينتتنوع المصادر وتختلف الأنواع من أعشاب وأشجار حسب كل بلد في جميع أنحاء العالم، وأحيانًا يصنع البخور من خلطات أعشاب ومواد عطرية مختلفة، ويحتفظ مصنعو هذه الخلطات ومبتكروها بسر تركيبته.أنواع البخورمن أشهر أنواع البخور «المسك، العود، الجاوني، المصطكي، الصندل، الكافور، اللبان المُر «الكندر»، السعد -وهو عبارة عن العقد الجذرية المجففة-، البشع -ينمو على بعض الصخور الرطبة وكذلك على جذوع بعض الأشجار الكبيرة مثل العرعر حيث تجمع وتجفف وتستعمل كبخور-، الأظفر -وهي اظافير مشتقة من حيوانات بحرية أو برية -.استخدامات البخوريستخدم البخور منذ زمن طويل في تعطير وتطييب المنازل والمساجد.استخدمه القدماء المصريون بغرض تعثيم المقابر الفرعونية.يستخدم في القضاء على الميكروبات والجراثيم.يستخدم في بعض المناطق الزراعية للقضاء على الحشرات والناموس والبعوض.يستخدم في القضاء على بعض الروائح المزعجة لبعض الأكلات كرائحة الأسماك، ورائحة الشوي، ورائحة البصل.تعتبر اليابان من أكثر دول العالم استيرادًا للبخور، فهم يستخدمونها بكميات هائلة لإحياء الطقوس الدينية لديهم.وتستخدمه الهند في حرث جثث الشخصيات المشهورة بعد الوفاة.سحر الفودو وعلاقته بالبخورلا يستخدم البخور للتعطير فقط، ولكنه أيضًا يدخل ضمن الطقوس الرئيسية في المعابد الوثنية، كالمعابد البوذية والهندوسية والسيخية، وكما في الكنائس يبخرون بما يعرف بالمستكة أو «المستكة الجاوي»، ويستخدم بشكل رئيسي في طقوس السحر كاستخدام البخور أثناء طقوس الزار.تستخدمه أيضًا قبائل الفودو في صناعة أسحارهم التي اشتهروا فها في العالم كله، والذي يمتلئ به كتب السحر، ويستخدمونه في خلطات ووصفات لا حصر لها من أنواع البخور المختلفة.الفوائد الصحية والنفسية للبخوريساعد البخور على الشعور بالراحة والاسترخاء، ويعمل على تهدئة الأعصاب.يساعد البخور على علاج الصداع أو التخفيف من ألمه.يساعد البخور على الإبداع، فهو يمد الجسم بالطاقة عند استنشاقه مما يزيد القدرة على التخيل والإبداع.يزيد من القدرة على التفكير والتركيز وزيادة الوعي.أضرار البخورتظهر أضرار البخور على طريقة الاستخدام الخاطئ له أو الفرط في استخدامه في أماكن مغلقة مما ينتج عنه:يضر استخدام البخور في أماكن مغلقة الذين يعانون من أمراض الجيوب الأنفية.كما يضر رائحة البخور الأشخاص الذين يعانون من حساسية الصدرية والربو وأمراض الجهاز التنفسي.استنشاق البخور لوقت طويل يسبب مشكلة في الأوعية الدموية.حرق البخور في الأماكن المغلقة يسبب التلوث في الهواء بمواد سامة كالرصاص، والحديد ما يسبب قصور في وظائف الكلى على المدى البعيد.حكم استعمال البخور لطرد الشياطينقالت إدارة االبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية، إنه لا أعلم لهذا العمل أصلًا شرعيًّا، والواجب تركه؛ لكونه من الخرافات التي لا أصل لها، وإنما تطرد الشياطين بالإكثار من ذكر الله، وقراءة القرآن، والتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك»، وقال له رجل: يا رسول الله، ماذا لقيت البارحة من لدغة عقرب، فقال له -صلى الله عليه وسلم-: «أما إنك لو قلت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك»، وقال عليه الصلاة والسلام: من قال حين يصبح: «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي لم يضره شيء حتى يصبح».حكم استعمال البخور في الرقيةأكد الفقهاء أن استعمال البخور في الرقية والقراءة ليس له أصل في السنة أو عن أحد من الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم مع علمهم وحرصهم على نفع الخلق ودفع الأذى عنهم، كما أن المشعوذين من طقوسهم استعمال البخور، فعدم فتح هذا الباب هو الواجب منعًا للانحرافات التي تنتج عن ذلك، ثم إن اعتقاد أن استعمال البخور لا لكونه من الطيب ولكن لأنه مما يدفع الآفات أو يفيد في الرقية أو يحل السحر أو يطرد الشياطين هو من اعتقادات الصابئة عباد النجوم.