مش للتهوية.. لهذه الأسباب افتح شباك غرفتك يوميا



افتح شباك غرفتك يوميا افتح شباك غرفتك يوميا



أكد استشاري الطاقة الحيوية أحمد شعبان، أهمية التعرض لأشعة الشمس، ووجه شعبان رسالة مهمة لكل من لا يرى نور الله لأي سبب سواء قهري أو أي سبب آخر، فالنور والشمس مهمان ليس فقط لإنتاج فيتامين د، لكن أيضًا مهمين لباقي أعضاء الجسم وحيويته خصوصًا في فترة الشتاء عندما يكون الجسم متعبا وغير قادر على محاربة البرد كمرض أو عدم قدرة الجسم على رفع حرارته لمواجهة برودة الطقس على الجسم.



وأشار إلى "أننا مثل النباتات نحتفظ ونخزن طاقة الشمس فى أجسامنا عن طريق زيادة حرارة الجسم وعن طريق رفع نشاط وحيوية الأعضاء الداخلية وكل خلية بالجسم فتستطيع فيما بعد استخدام جزيئات من هذه الطاقة لاحقا عند الحاجة لها".



ولفت إلى أن هناك أبحاثا علمية أثبتت أن البلاد التي لا تشرق فيها الشمس لعدة أيام أو تشرق الشمس فقط لمدة ساعتين ويكون شروقًا به سحب ومعوقات لنزول ضوء شمس صافٍ للأرض، هذه البلاد تعاني من الاكتئاب ويصل لحالات اكتئاب حاد، ولذلك تزداد نسب الانتحار في هذه البلاد عن البلاد التي تشرق بها الشمس بشكل كبير ويصل ضوؤها للأرض بشكل قوى وواضح وصافٍ.

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وقدم أحمد شعبان مجموعة من النصائح الهامة وهي التعرض لضوء الشمس شبه يوميا حتى ولو عملك فى وقت ليلي أو أنك تسهر ليلا لأي سبب، فدائما أجعل نور الشمس ينزل على جسمك بالأقل على الوجه والرأس والرقبة والذراعين من بعد مفصل الكوع.ويجب أن تعرض غرفتك ومنزلك لضوء الشمس واجعله يدخل داخل المنزل والغرف.أما بالنسبه لموضوع عدم التعرض للشمس فى أوقات التى تكون فيها الأشعة فوق الحمراء الضارة بالجسم موجودة، فهذه النصيحه قم بها فقط في أوقات الصيف ولا تهتم بها في أوقات الشتاء.