أسرار تحضير جبنة موتزاريلا فى المنزل

جبنة موتزاريلا من الأجبان التى يعشق الكثير من الأشخاص إضافتها على الكثير من الأطعمة مثل البيتزا والمكرونة والجلاش الحادق والكريب غيرهم من الأكلات.
فنقدم لكم من خلال هذا التقرير أسرار وطريقة عمل جبنة موتزاريلا من مطبخ الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة.
مقادير جبنة موتزاريلا
3 لتر لبن جاموسي
ثلاثة أرباع كوب خل
1 ملعقة صغيرة ملح ليمون
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