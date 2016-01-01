ولا تبييض ولا تقويم.. الفينير للحصول على ابتسامة جميلة



الفينير للحصول على ابتسامة جميلة الفينير للحصول على ابتسامة جميلة



أوضح الدكتور باسم سمير استشاري طب الأسنان وعضو جمعية سترومان لزراعة وتجميل الأسنان بسويسرا، معايير اختيار تقنية الفينير لتجميل الأسنان، مشيرا إلى أن أغلب الناس ترغب في ابتسامة جميلة وصحية تجذب الغير، ولكن على الرغم من كون الفينير تقنية تجميلية مبهرة إلا أنه يجب وضع بعض الضوابط والمعايير لاختياره.



وقال الدكتور باسم سمير، إن تركيب الفينير يشترط أن تكون أسنان الشخص سليمة ولا تعاني من أي تسوس وأن تكون اللثة كذلك سليمة لا تعاني من أي التهابات أو تقرحات، وذلك بهدف ضمان تثبيت الفينير والتمتع بنتائجه النهائية.



وأضاف الدكتور باسم سمير، أن الفينير من الإجراءات التجميلية فورية النتائج فبمجرد تركيبه يستطيع الشخص رؤية ابتسامته البيضاء المنتظمة والبراقة، ولا يتطلب تركيب الفينير إجراءات معقدة فهو من الإجراءات البسيطة التي تتم في عيادة طبيب الأسنان المتخصص من خلال 3 جلسات فقط ينتهي بها الأمر بتركيب الفنيير التجميلي دون الشعور بالألم أو الخضوع للتخدير.

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وأشار الدكتور باسم سمير، إلى أن الأسنان تواجه العديد من المشاكل التي تؤثر في قوتها وصحتها ومظهرها، وهو ما يستدعي ضرورة التدخل الطبي لإجراء اللمسات التجميلية التي تضفي مزيدا من الجمال والجاذبية، ومن ضمن تقنيات تجميل الأسنان ظهرت تقنية الفينير التي أحدثت طفرة تجميلية هائلة في علم طب الأسنان.