11 معلومة مهمة لا تعرفها عن علاج نزلات البرد



نزلات البرد نزلات البرد



تعد نزلات البرد من أكثر الأمراض الشائعة خلال فصل الشتاء وتسبب شعورا بالتكسير فى الجسم والخمول والكسل وعدم القدرة على مواصلة العمل، وغالبًا ما تتحسن نزلات البرد خلال فترة تترواح بين 3 إلى 4 أيام.



وذكر موقع "medlineplus" أن الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد تحدث نتيجة اختراق أنواع معينة من الفيروسات تختلف فى أعراضها، لكن الأعراض الأكثر شيوعا، هى: حمى وقشعريرة، والصداع، والتهاب العضلات، والتعب، والسعال، وأعراض الأنف، مثل الإلتهابات، وسيلان الأنف، والعطس، والتهاب الحلق.



ويساعد العلاج فهو يساعد فى الأساس على التغلب على الأعراض وفى معظم الحالات لن تكون هناك حاجة إلى استخدام المضادات الحيوية لعلاج نزلات البرد.

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- أسيتامينوفين (تايلينول) وإيبوبروفين (أدفيل ، موترين) يساعدان على خفض الحمى وتخفيف آلام العضلات.- لا تستخدم الأسبرين.- تحقق من النشرة الداخلية لمعرفة الجرعة المناسبة.- اتصل بالطبيب إذا كنت بحاجة لتناول هذه الأدوية أكثر من 4 مرات في اليوم أو لأكثر من يومين.- تساعد أدوية البرد والسعال التي لا تحتاج إلى وصفة طبية في تخفيف الأعراض لدى البالغين والأطفال الأكبر سنًا.- بالنسبة من الأطفال دون سن 6 سنوات فلا ينصح بأي شئ سوى استشارة الطبيب.- لا تستخدم شراب السعال إلا عندما يصبح السعال مؤلمًا للغاية لأنه يطرد البلغم من الجسم.- اختار انواع الادوية التى لا تحتوى على مركبات كثيرة ويمكنك معرفة ذلك من خلال النشرة .- إذا كنت تتناول أدوية لعلاج مشكلة صحية اخرى فلابد ان تخبر الطبيب بها قبل تناول دواء البرد.- اشرب الكثير من السوائل الدافئة ، واحصل على قسط كاف من النوم ، وابعد عن التدخين السلبي.- يكون الصفير أحد الأعراض الشائعة لنزلات البرد إذا كنت تعاني من الربو وحينها استخدم جهاز الاستنشاق