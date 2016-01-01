أحمد موسى: القوات المسلحة استجابت لـ طلب مواطنة وتعالج حفيدتها



الإعلامي أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى



وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية والتقدير للقوات المسلحة التي استجابت لحالة المواطنة منى لعلاج حفيدتها في إحدى مستشفيات القوات المسلحة.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه سيتم عرض مشاكل 4 محافظات .



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" نعمل على حل المشاكل ونتواصل مع المسئولين لحل تلك المشاكل والهدف الرئيسي هو تدخل المحليات لحل مشاكل المواطنين".

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وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" حلقة اليوم عن الناس ومشاكل المواطنين".