وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية والتقدير للقوات المسلحة التي استجابت لحالة المواطنة منى لعلاج حفيدتها في إحدى مستشفيات القوات المسلحة.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه سيتم عرض مشاكل 4 محافظات .
وتابع الإعلامي أحمد موسى:" نعمل على حل المشاكل ونتواصل مع المسئولين لحل تلك المشاكل والهدف الرئيسي هو تدخل المحليات لحل مشاكل المواطنين".
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التعليقات على أحمد موسى: القوات المسلحة استجابت لـ طلب مواطنة وتعالج حفيدتها
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