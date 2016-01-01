احترس | الزبادي الدايت يضر الصحة



الزبادي الدايت الزبادي الدايت



يعد الزبادى من أكثر الأطعمة التى يضعها الأطباء وخبراء التغذية فى أنظمة انقاص الوزن نظرا لقدرته على إشباع الإنسان وسعراته الحرارية قليلة وخفيف على المعدة ويمكن تناوله فى أى وقت هذا فضلا عن فوائده الصحية.



يحرص بعض الناس على تناول الزبادى قليل الدسم "الأنواع المصنعة" اعتقادا منهم أنه صحي أكثر ويساعد فى إنقاص الوزن بشكل أفضل لكن للأسف هذا غير حقيقي.



وذكر موقع " healthline" أن معظم أنواع الزبادي الموجودة في محلات البقالة ضارة جدا بالصحة ، فبالرغم من احتوائها على نسبة دهون منخفضة لكنها محملة بالسكر لتعويض النكهة التي توفرها الدهون، ومن المعروف أن له أضرارا صحية كثيرة.

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بالإضافة إلى ذلك ، فالزبادي قليل الدسم المصنع لا يحتوي على البكتيريا المفيدة التي تعد السر الأساسي وراء قدرة الزبادي على علاج الكثير من المشاكل الصحية ، وهى بكتريا " البروبيوتيك".ويحتوي الزبادي الطبيعي أو الزبادي كامل الدسم على بكتيريا البروبيوتيك التي تمتلك العديد من الفوائد ، ومنها: تساعد على تحسين كفاءة عمل الجهاز الهضمي.