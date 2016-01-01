يعد الزبادى من أكثر الأطعمة التى يضعها الأطباء وخبراء التغذية فى أنظمة انقاص الوزن نظرا لقدرته على إشباع الإنسان وسعراته الحرارية قليلة وخفيف على المعدة ويمكن تناوله فى أى وقت هذا فضلا عن فوائده الصحية.
يحرص بعض الناس على تناول الزبادى قليل الدسم "الأنواع المصنعة" اعتقادا منهم أنه صحي أكثر ويساعد فى إنقاص الوزن بشكل أفضل لكن للأسف هذا غير حقيقي.
وذكر موقع " healthline" أن معظم أنواع الزبادي الموجودة في محلات البقالة ضارة جدا بالصحة ، فبالرغم من احتوائها على نسبة دهون منخفضة لكنها محملة بالسكر لتعويض النكهة التي توفرها الدهون، ومن المعروف أن له أضرارا صحية كثيرة.
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التعليقات على احترس | الزبادي الدايت يضر الصحة
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