احترس | الزبادي الدايت يضر الصحة

آخر الأخبارالصحة والجمال › احترس | الزبادي الدايت يضر الصحة

صورة الخبر: الزبادي الدايت
الزبادي الدايت


يعد الزبادى من أكثر الأطعمة التى يضعها الأطباء وخبراء التغذية فى أنظمة انقاص الوزن نظرا لقدرته على إشباع الإنسان وسعراته الحرارية قليلة وخفيف على المعدة ويمكن تناوله فى أى وقت هذا فضلا عن فوائده الصحية.

يحرص بعض الناس على تناول الزبادى قليل الدسم "الأنواع المصنعة" اعتقادا منهم أنه صحي أكثر ويساعد فى إنقاص الوزن بشكل أفضل لكن للأسف هذا غير حقيقي.

وذكر موقع " healthline" أن معظم أنواع الزبادي الموجودة في محلات البقالة ضارة جدا بالصحة ، فبالرغم من احتوائها على نسبة دهون منخفضة لكنها محملة بالسكر لتعويض النكهة التي توفرها الدهون، ومن المعروف أن له أضرارا صحية كثيرة.

بالإضافة إلى ذلك ، فالزبادي قليل الدسم المصنع لا يحتوي على البكتيريا المفيدة التي تعد السر الأساسي وراء قدرة الزبادي على علاج الكثير من المشاكل الصحية ، وهى بكتريا " البروبيوتيك".

ويحتوي الزبادي الطبيعي أو الزبادي كامل الدسم على بكتيريا البروبيوتيك التي تمتلك العديد من الفوائد ، ومنها: تساعد على تحسين كفاءة عمل الجهاز الهضمي.

المصدر: موقع " healthline"

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على احترس | الزبادي الدايت يضر الصحة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
28305

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager