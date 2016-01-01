يجب أن تهتم جميع السيدات بوجبة العشاء، وتقديم مكونات غذائية صحية، وأن تقدم الأسرة قبل النوم بوقت لا يقل عن ساعة.
ونقدم اليوم مكونات وجبة العشاء على طريقة أمهر الشيفات لـ سي بي سي سفرة.
مقادير عجة البطاطس:
بطاطس مكعبات
بيض
بصل
فلفل رومي احمر
طماطم
فلفل حار
سمن
بابريكا
فلفل أسود
ملح
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التعليقات على هنتعشى إيه النهاردة.. عجة بالبطاطس والعيش الطازج.. والحلو: سحلب بالشوكولاتة والمكسرات
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