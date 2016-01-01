هنتعشى إيه النهاردة.. عجة بالبطاطس والعيش الطازج.. والحلو: سحلب بالشوكولاتة والمكسرات

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صورة الخبر: عجة بالبطاطس
عجة بالبطاطس

يجب أن تهتم جميع السيدات بوجبة العشاء، وتقديم مكونات غذائية صحية، وأن تقدم الأسرة قبل النوم بوقت لا يقل عن ساعة.

ونقدم اليوم مكونات وجبة العشاء على طريقة أمهر الشيفات لـ سي بي سي سفرة.

مقادير عجة البطاطس:
بطاطس مكعبات
بيض
بصل
فلفل رومي احمر
طماطم
فلفل حار
سمن
بابريكا
فلفل أسود
ملح

طريقة تحضير عجة البطاطس:

- يخلط البصل مع الطماطم والفلفل الرومي مع الفلفل الأسود والملح والبابريكا.
- يصب الخليط في بايركس مدهون بالسمن.
- توضع في الفرن حتى تمام النضج.
- تقدم مع العيش الطازج

مقادير سحلب الشوكولاته:

سحلب
لبن
كريمة
سكر
بودرة كاكاو خام
مكسرات
طريقة التحضير السحلب بالشوكولاتة والكريمة
- يسخن اللبن مع السكر والكريمة على النار.
- يضاف الكاكاو مع السحلب مع التقليب الجيد.
- يضاف المكسرات حسب الرغبة.

المصدر: elbalad

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