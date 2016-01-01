مرتضى منصور: المحترمين ماتوا .. ومبادئ الأهلي مقفول عليها في الدولاب | فيديو

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صورة الخبر: مرتضى منصور
مرتضى منصور


شن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجوما على محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عقب تداول صورة له مع كهربا لاعب الفريق الأحمر المنتقل حديثا للقلعة الحمراء قائلا : "إن مبادئ النادي الأهلى صارت في الدولاب مغلق عليها".

وهاجم مرتضى منصور مسؤولي الأهلي قائلا: "كلكم شاهدتم صور محمود عبد المنعم كهربا مع محمود الخطيب، يتحدثون عن المبادئ في الأهلي، لكن المبادئ في الدولاب مغلق عليها، آخر من طبقها كان محمود طاهر وهذا كلام الأهلاوية وليس كلامي".

وأضاف مرتضى منصور: "طوال العمر الأهلي قيم ومبادئ، لكن الناس المحترمة الذين كانوا في النادي ماتوا مثل عبده صالح الوحش وصالح سليم، واللهم أدم العافية على محمود طاهر".

كما شن منصور هجوما على سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي ، بعد تصريحاته بشأن رفض النادي تطبيق نظام الاستبدال ، في الانتقالات الشتوية المقبلة ، والتي طلبها رئيس الزمالك بعد رحيل حمدي النقاز عن الفريق ، تحت مسمى انها ظروف قهرية.

وفي تصريحات تليفزيونية ، قال رئيس الزمالك لعبد الحفيظ : مش هتمشي الكرة على مزاجك .. ده مش استبدال دي ظروف قهرية".

وأضاف مرتضى منصور: "أريد أن أبارك لوليد سليمان على خاتم سليمان الجديد الذي يرتديه، قل لنا مقري عليه فين".

المصدر: elbalad

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