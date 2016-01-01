شن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجوما على محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عقب تداول صورة له مع كهربا لاعب الفريق الأحمر المنتقل حديثا للقلعة الحمراء قائلا : "إن مبادئ النادي الأهلى صارت في الدولاب مغلق عليها".
وهاجم مرتضى منصور مسؤولي الأهلي قائلا: "كلكم شاهدتم صور محمود عبد المنعم كهربا مع محمود الخطيب، يتحدثون عن المبادئ في الأهلي، لكن المبادئ في الدولاب مغلق عليها، آخر من طبقها كان محمود طاهر وهذا كلام الأهلاوية وليس كلامي".
وأضاف مرتضى منصور: "طوال العمر الأهلي قيم ومبادئ، لكن الناس المحترمة الذين كانوا في النادي ماتوا مثل عبده صالح الوحش وصالح سليم، واللهم أدم العافية على محمود طاهر".
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التعليقات على مرتضى منصور: المحترمين ماتوا .. ومبادئ الأهلي مقفول عليها في الدولاب | فيديو
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