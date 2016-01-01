قبل احتفالات أعياد الميلاد.. الأمن الروسي يحبط هجوما إرهابيًا..فيديو

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › قبل احتفالات أعياد الميلاد.. الأمن الروسي يحبط هجوما إرهابيًا..فيديو

صورة الخبر: الأمن الروسي يحبط هجوما ارهابيًا
الأمن الروسي يحبط هجوما ارهابيًا


عرضت فضائية " روسيا اليوم" لقطات مصورة لـلأمن الروسي أثناء احباطه هجوما إرهابيا في بطرسبورغ تزامنا مع أعياد رأس السنة.

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء، أن هيئة الأمن الفدرالية الروسية اعتقلت مواطنين روسيين كانا يعدان لعمل إرهابي في بطرسبورغ تزامنا مع أعياد رأس السنة.

وفي تصريح لوكالة "تاس"، أفاد المكتب الإعلامي بهيئة الأمن الفيدرالية بأنه، بناء على معلومات قدمها "الشركاء الأمريكيون"، في 27 ديسمبر، "جرى توقيف مواطنين روسيين كانا يخططان لتنفيذ هجمات إرهابية في أماكن مكتظة في مدينة سان بطرسبورغ خلال أعياد رأس السنة".

وأضافت الهيئة أن مواد تؤكد تخطيط الموقوفين لشن الهجمات تم ضبطها أثناء عملية التوقيف، وأنه تم فتح ملف جنائي بتهمتي "التحضير لشن هجوم إرهابي" و"المشاركة في نشاطات تنظيم إرهابي".

وفي وقت سابق اليوم، شكر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، في اتصال هاتفي معه، على تقديم معلومات أسهمت في إحباط هجوم إرهابي في سان بطرسبورغ.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على قبل احتفالات أعياد الميلاد.. الأمن الروسي يحبط هجوما إرهابيًا..فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
39197

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager