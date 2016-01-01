عرضت فضائية " روسيا اليوم" لقطات مصورة لـلأمن الروسي أثناء احباطه هجوما إرهابيا في بطرسبورغ تزامنا مع أعياد رأس السنة.
ونقلت وكالة "تاس" للأنباء، أن هيئة الأمن الفدرالية الروسية اعتقلت مواطنين روسيين كانا يعدان لعمل إرهابي في بطرسبورغ تزامنا مع أعياد رأس السنة.
وفي تصريح لوكالة "تاس"، أفاد المكتب الإعلامي بهيئة الأمن الفيدرالية بأنه، بناء على معلومات قدمها "الشركاء الأمريكيون"، في 27 ديسمبر، "جرى توقيف مواطنين روسيين كانا يخططان لتنفيذ هجمات إرهابية في أماكن مكتظة في مدينة سان بطرسبورغ خلال أعياد رأس السنة".
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التعليقات على قبل احتفالات أعياد الميلاد.. الأمن الروسي يحبط هجوما إرهابيًا..فيديو
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