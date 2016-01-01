التعليم تسمح لطلاب المدارس الخاصة غير المجهزة بأداء امتحانات 2 ثانوي ورقيا

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صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم


وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تكليف مديري المديريات التعليمية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين طلاب الصف الثاني الثانوي المقيدين بالمدارس الخاصة التي تقاعست عن توفير البنية التكنولوجية للامتحانات الإلكترونية، من أداء الامتحانات ورقيا.

كما شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة حصر المدارس الخاصة التي تقاعست عن توفير البنية التكنولوجية اللازمة للدخول على منصة الامتحانات الإلكترونية، ودراسة أسباب التقاعس وموافاة وزارة التربية والتعليم بتقرير مفصل عن كل مدرسة.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم أيضًا تعليمات بضرورة حصر طلبات المدارس الخاصة التي تحتاج إلى السماح لطلابها بأداء الامتحان ورقيا، وتوفير جميع الاستعدادات لتمكين جميع الطلاب من أداء الامتحانات.

جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه تلاحظ تقاعس بعض المدارس الخاصة عن توفير البنية التحتية الإلكترونية لأسباب مختلفة، وتلقت وزارة التربية والتعليم طلبات من بعض المدارس الخاصة بشأن تمكينها من أداء الامتحان ورقيا لحين توفير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية، شددت خلالها على ضرورة التنبيه على جميع مديري عموم الإدارات التعليمية، باتخاذ اللازم نحو الالتزام بطباعة نسبة احتياطية تمثل 15 % من إجمالي عدد الطلاب المقيدين بالصف الثاني الثانوي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن هذا الإجراء معتاد عند طباعة الأوراق الامتحانية، لتكون جاهزة بمركز توزيع الأسئلة بالإدارات التعليمية لمواجهة الظروف الاستثنائية التي قد تحدث خلال سير الامتحان بجميع المدارس، وذلك حرصًا على مصلحة الطلاب.

المصدر: elbalad

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