وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تكليف مديري المديريات التعليمية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين طلاب الصف الثاني الثانوي المقيدين بالمدارس الخاصة التي تقاعست عن توفير البنية التكنولوجية للامتحانات الإلكترونية، من أداء الامتحانات ورقيا.
كما شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة حصر المدارس الخاصة التي تقاعست عن توفير البنية التكنولوجية اللازمة للدخول على منصة الامتحانات الإلكترونية، ودراسة أسباب التقاعس وموافاة وزارة التربية والتعليم بتقرير مفصل عن كل مدرسة.
وأصدرت وزارة التربية والتعليم أيضًا تعليمات بضرورة حصر طلبات المدارس الخاصة التي تحتاج إلى السماح لطلابها بأداء الامتحان ورقيا، وتوفير جميع الاستعدادات لتمكين جميع الطلاب من أداء الامتحانات.
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التعليقات على التعليم تسمح لطلاب المدارس الخاصة غير المجهزة بأداء امتحانات 2 ثانوي ورقيا
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