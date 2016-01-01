شاهد| لحظة اعتقال منفذ الهجوم على منزل الحاخام بـ نيويورك



الهجوم على منزل الحاخام بـ نيويورك الهجوم على منزل الحاخام بـ نيويورك



عرضت روسيا اليوم، مقطع فيديو، اليوم الاثنين، يوضح لحظة اعتقال منفذ الهجوم على منزل الحاخام بنيويورك.



ونشرت شرطة مدينة نيويورك تسجيل فيديو، للحظة القبض على منفذ الهجوم على منزل الحاخام، أثناء إحياء مراسم عيد يهودي "حانوكا" في مدينة مونسي في الولايات المتحدة الأمريكية.



ووجهت السلطات الأمريكية، 5 تهم لمنفذ الهجوم بالسلاح الأبيض، الذي استهدف حاخاما يهوديا قرب مدينة نيويورك، ومثل المتهم ويدعى غرافتون توماس (37 عاما)، أمام القضاء، في جلسة استماع تمهيدية، أمس الأحد، ووجهت إليه 5 تهم تتمحور حول "محاولة القتل" و"السطو".

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ولاذ المعتدي بالفرار بعدما حاول اقتحام كنيس يهودي مجاور، وذلك قبل أن تعتقله الشرطة، وأسفر الهجوم عن إصابة 5 أشخاص بجروح، وتم نقلهم إلى المستشفى، لكن السلطات لم تقدم تفاصيل عن حالتهم الصحية، واعتبر حاكم ولاية نيويورك، الهجوم "عملا إرهابيا"، وذلك وفق ما ذكرته "روسيا اليوم".وألقت قوات الشرطة الأمريكية القبض على مشتبه به فى حى هارلم أحد أحياء مدينة نيويورك بتهمة الهجوم على منزل حاخام يهودى، مساء السبت، طعن وأصاب 5 أشخاص كانوا يتجمعون خلال تجمعهم لإحياء أحد الأعياد اليهودية.وقال مسؤولون فى الشرطة وشهود عيان إن أحد المتطفلين بسكين كبير اقتحم منزل حاخام في إحدى ضواحي نيويورك مما أدى إلى طعن وإصابة خمسة أشخاص بينما كانوا يتجمعون لإضاءة الشموع لصالح احياء عيد هانوكا اليهودى.وأفاد شهود عيان وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أمس الأحد، أن عملية الطعن وقعت حوالي الساعة 10 مساءً وقت احتفال العديد من اليهود بعيد "هانوكا" في منزل الحاخام ، حاييم روتينبرج ، هنا في مونسي ، التي يقع في منطقة بها عدد كبير من اليهود الأرثوذكس المتطرفين.